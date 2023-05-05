ЗСУ вперше збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал", – Defense Express (фото)

Журналісти отримали світлини збитої ракети над Києвом в ніч на 4 травня. Візуально вона максимально ідентична з Х-47 "Кинджал", яку в РФ називають гіперзвуковою.

Збройні сили вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал". Про це повідомляє Defense Express.

У виданні стверджують, що в ніч з 3 на 4 травня у небі над Києвом збили російську ракету "Кинджал". Перехоплення боєприпасу сталося близько 2:40 ночі. У КМВА вдень 4 травня зазначили, що окрім дронів-камікадзе Shahed були й ракети, ймовірно, "балістичного типу".

Джерела видання отримали фото уламків збитої ракети. Візуально носовий обтічник максимально схожий з російською гіперзвуковою ракетою Х-47. Автори порівняли уламки з крилатою ракету Х-22 та з балістичною ракетою від "Іскандер". В Х-22 носова частина має овальний перехід, а в "Іскандер" носова частина товстіша.

Уламки збитої ракети Х-47 Фото: Defense Express

Також на світлинах видно, куди прийшовся удар від ракети ПРО. Товщина "Кинжала" доволі велика, бо снаряд має витримувати високу температуру, яка досягається під час розгону до гіперзвукової швидкості. Разом з тим перехоплення було ефективним, бо бойову частину знищили ще у повітрі. Цим у виданні пояснюють гучний вибух, який могли чути мешканці Києва в ніч на 4 травня.

Носові частини Х-22 (ліворуч) та Іскандер (праворуч)

У виданні доходять висновку, що якщо ЗСУ змогли перехопити "Кинджал", то він є гіперзвуковим "лише у фантазіях". Боєприпас дійсно досягає гіперзвукових швидкостей, але він не здатний її підтримувати протягом усього польоту. Під час заходу на ціль швидкість дуже висока, але не гіперзвукова, до того ж траєкторія така ж як у балістичної ракети — фактично вертикальне пікірування на ціль. Україна могла перехопити балістичну ракету завдяки комплексу ПРО Patriot. Характеристики зенітно-ракетного комплексу дозволяють збивати балістичні боєприпаси в радіусі 30 км.

Нагадаємо, 27 квітня в Повітряних силах заявили, що другий дивізіон Patriot вже працює в Україні. Він може збивати балістичні ракети.

4 травня Зеленському в Нідерландах показали техніку, яку отримає українська армія, серед них ПРО Patriot.