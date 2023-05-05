Триметровий дрон-розвідник упав у Ростовській області, — росЗМІ

Пропагандисти стверджують, що апарат, який нібито прилетів із території України, займався наведенням на газорозподільну станцію.

Російські пропагандисти заявили, що в одному з полів Ростовської області, неподалік селища Нижньодонського, було виявлено дрон завдовжки три метри. Про це стало відомо із повідомлення російського Telegram-каналу BAZA.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, вчора, 4 травня, у полі неподалік від селища Нижньодонського в Ростовській області було виявлено безпілотний апарат. Окупанти стверджують, що дрон, довжина якого перевищує три метри, було виявлено 60-річним чоловіком.

"Співробітники спецслужб вилучили безпілотник завдовжки 330 сантиметрів. Ширина дрону — 75 сантиметрів", — зазначають російські ЗМІ.

Однак російська влада не розкрила інформацію про місце, звідки був запущений даний літальний апарат.

Ще одне російське видання Shot стверджує, що виявлений триметровий дрон у Ростовській області відноситься до категорії розвідувальних. Апарат, за словами пропагандистів, прилетів із території України.

"Триметровий дрон-розвідник знайшли у полі в Ростовській області. Він займався наведенням на місцеву газорозподільну станцію", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на території Російської Федерації почастішали випадки атаки дронами. 5 травня у Краснодарському краї РФ у селищі Ільський знову спалахнув місцевий нафтопереробний завод. РосЗМІ повідомили, що пожежа спалахнула внаслідок атаки "українського безпілотника".

Крім того, 4 травня відбулася ще одна атака на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, внаслідок якої спалахнув завод. Згідно з повідомленнями, у нальоті на стратегічне підприємство брали участь 4 безпілотні апарати. Місцеві жителі почули кілька вибухів та побачили заграву в районі заводу.

Також нагадаємо, що в ніч проти 3 травня на Новошахтинському заводі нафтопродуктів, розташованому в Ростовській області, сталася пожежа внаслідок атаки безпілотника. Цей завод раніше належав дружині екснардепа Віктора Медведчука.