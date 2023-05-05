"Ніякої балістики": Ігнат спростував, те, що над Києвом збили "Кинджал"

Спікер Повітряних сил наполягає на тому, що жодних балістичних ракет у ніч проти 4 травня зафіксовано не було.

Повітряні сили спростували інформацію про ймовірне збиття "Кинджала" над Києвом у ніч проти 4 травня. Про це пише "Суспільне" з посиланням на коментар спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Він заявив, що спростував цю інформацію ще вчора, і жодних балістичних ракет не було зафіксовано.

"Я вже спростував тисячу разів, ви повинні бачити це вчора. Була ймовірність застосування, але балістичні ракети не зафіксовані. Те, що там розповідають деякі глави військових адміністрацій, вони вже отримали за це", — заявив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, перехоплення боєприпаса нібито сталося близько 2:40 ночі 4 травня. У КМВА вдень 4 травня зазначили, що, окрім дронів-камікадзе Shahed, були й ракети, ймовірно, "балістичного типу". Але, проаналізувавши знімки уламків, журналісти дійшли висновку, що на "гіперзвукову" ця ракета зовсім не схожа.

Сьогодні в Повітряних силах відмовилися від будь-яких коментарів та реакцій щодо цього.

Нагадаємо, 27 квітня в повітряних силах заявили, що другий дивізіон Patriot уже працює в Україні. Він може збивати балістичні ракети.