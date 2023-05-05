Україна отримає від Данії та Німеччини 80 танків Leopard 1, – ЗМІ

Техніка, як обіцяють у Міністерстві оборони Данії, буде готова до використання танковими бригадами ЗСУ вже у червні.

Данія та Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Про це заявив 5 травня Трольс Лунд Пульсен, виконувач обов'язків міністра оборони Данії, повідомляє TV2 Nyheder.

Техніка буде готова до використання вже у червні. Він зазначив, що 80 танків цієї версії це дуже значна кількість.

Трольс Лунд Пульсен відвідав Німеччину, де обговорить питання постачання з Борисом Пісторіусом, керівником воєнного відомства ФРН. Вони зустрінуться з деякими данськими інструкторами, які навчають українців готуватися до використання відповідною технікою. Підготовка українських військових триватиме близько місяця.

Зазначається, що співпраця стартувала ще в лютому. Проєкт оцінюється у загальну вартість в один мільярд датських крон. Кошти, як зазначають журналісти з Данії, повинні використовуватися на підготовку українських військових, укомплектування танків боєприпасами та запчастинами.

Трольс Лунд Пульсен запевнив, що українці отримають користь від танків Leopard 1. Техніка тривалий час перебувала на складі у Фленсбурзі. З його слів, ці танки мають дуже гарну здатність до стрільби, а екіпаж отримає хорошу можливість орієнтування на місцевості.

"Це дуже велика кількість, і те, що вимагають українці", – пояснив міністр.

Нагадаємо, у Міноборони Німеччини 28 квітня назвали терміни постачання десятків танків Leopard 1А5 до України. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає Leopard версії 1A5 в середині року. З його слів, вже було передано українським військовим у березні 18 сучасних Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder. Постачання запасних частин та боєприпасів також включені у відповідні пакети допомоги. За словами Пісторіуса, разом із партнерами "завдяки відповідному постачанню вдалося забезпечити бригаду".

Також Трольс Лунд Пульсен, виконувач обов'язків міністра оборони Данії, 10 квітня заявив, що наша держава отримає 100 одиниць Leopard 1. З його слів, постачаня можливі через укладену взимку угоду між Данією та Німеччиною.