Збиття ракети "Кинджал": журналісти відреагували на заяву Повітряних сил (фото)
У Defense Express стверджують, що інформація від КМВА й Нацполіції була офіційна, як і заява про те, що в Україні зʼявилась можливість збивати балістичні ракети. Тому все, що вони зробили — це ідентифікували уламки.
Після твердження спікера Командування Повітряних сил України Юрія Ігната про те, що ППО не перехоплювала ракету Х-47 "Кинджал", у виданні Defense Express виступили із заявою.
Днем 5 травня журналісти опублікували уламки ракети, яку збили в ніч з 3 на 4 травня. Автори порівняли світлину збитого боєприпасу з ракетою Х-47 "Кинджал", яку у РФ називають гіперзвуковою. На це твердження Ігнат заявив, що перехоплення балістичного об'єкта не відбулося в ніч проти 4 травня, була лише така ймовірність.
На це автори видання заявили, що вони ґрунтувалися на офіційних заявах КМВА, які повідомили, що ракети та БПЛА були знищені 4 травня. Потім Патрульна поліція Києва опублікувала уламки від ракети на футбольному полі. Після повідомлень офіційних джерел минуло близько 30 годин.
"Defense Express отримавши фото уламків самостійно провів лише їх ідентифікацію та припустив на основі порівняння частин ракети Х-47 "Кинджал", наявних та отриманих фото, а також офіційного повідомлення про ймовірне застосування ворогом для обстрілу Києва балістичних ракет, те що мова йде якраз про "Кинджал". А не про балістичну ракету від ОТРК "Іскандер" чи Х-22", — написали журналісти.
Про можливість збивати балістичні ракети в Повітряних силах заявили, ще 26 квітня, тому для російських військ, на думку авторів, це не було таємницею. До того ж застосування такої дефіцитної ракети як "Кинджал" мало відстежуватися засобами радіотехнічної та радіоелектронної розвідки. РФ могла бачити у режимі "онлайн", що їхня гіперзвукова ракета збита.
Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про ракету "Кинджал" й ситуацію з перехопленням ракети в Києві. Також 5 травня ЗМІ опублікували додаткові фото з уламками ракети, ймовірно, "Кинджал".