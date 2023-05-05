Збиття ракети "Кинджал": журналісти відреагували на заяву Повітряних сил (фото)

У Defense Express стверджують, що інформація від КМВА й Нацполіції була офіційна, як і заява про те, що в Україні зʼявилась можливість збивати балістичні ракети. Тому все, що вони зробили — це ідентифікували уламки.

Після твердження спікера Командування Повітряних сил України Юрія Ігната про те, що ППО не перехоплювала ракету Х-47 "Кинджал", у виданні Defense Express виступили із заявою.

Днем 5 травня журналісти опублікували уламки ракети, яку збили в ніч з 3 на 4 травня. Автори порівняли світлину збитого боєприпасу з ракетою Х-47 "Кинджал", яку у РФ називають гіперзвуковою. На це твердження Ігнат заявив, що перехоплення балістичного об'єкта не відбулося в ніч проти 4 травня, була лише така ймовірність.

На це автори видання заявили, що вони ґрунтувалися на офіційних заявах КМВА, які повідомили, що ракети та БПЛА були знищені 4 травня. Потім Патрульна поліція Києва опублікувала уламки від ракети на футбольному полі. Після повідомлень офіційних джерел минуло близько 30 годин.

Скріншоти з заявами КМВА, Нацполіції, а потім повідомлення в тг-каналах

"Defense Express отримавши фото уламків самостійно провів лише їх ідентифікацію та припустив на основі порівняння частин ракети Х-47 "Кинджал", наявних та отриманих фото, а також офіційного повідомлення про ймовірне застосування ворогом для обстрілу Києва балістичних ракет, те що мова йде якраз про "Кинджал". А не про балістичну ракету від ОТРК "Іскандер" чи Х-22", — написали журналісти.

Про можливість збивати балістичні ракети в Повітряних силах заявили, ще 26 квітня, тому для російських військ, на думку авторів, це не було таємницею. До того ж застосування такої дефіцитної ракети як "Кинджал" мало відстежуватися засобами радіотехнічної та радіоелектронної розвідки. РФ могла бачити у режимі "онлайн", що їхня гіперзвукова ракета збита.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про ракету "Кинджал" й ситуацію з перехопленням ракети в Києві. Також 5 травня ЗМІ опублікували додаткові фото з уламками ракети, ймовірно, "Кинджал".