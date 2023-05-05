Нардеп показав бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV у Силах оборони України (відео)

Бронеавтомбілі Oshkosh M-ATV, які розроблені у США, раніше використовувалися у бойових діях на територію Іраку та Афганістану.

Україна отримала американські бронемашини Oshkosh M-ATV, а українські військові підрозділи вже використовують мінімум дві одиниці. Про це повідомив 5 травня у Telegram депутат та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін.

Він зазначив, що раніше публічно не оголошувалася інформація щодо постачання цієї техніки. Депутат Верховної підтвердив наявність у Силах оборони України двох одиниць відповідної техніки.

"MRAP Oshkosh M-ATV вже в Україні", – заявив нардеп.

Місце локації він не вказав. Які саме підрозділи використовують техніку американського виробництва, Мисягін не вказав.

Характеристики Oshkosh M-ATV

Бронеавтомобіль Oshkosh M-ATV розроблений у США з урахуванням досвіду війни в Афганістані та війни в Іраку. Фахівці компанії Oshkosh Corporation дотримувалися у виробництві норм програм Міністерства оборони США із захистом класу MRAP. Пентагон планував використовувати техніку, як заміну M1114 HMMWV. Має на озброєнні 40-мм гранатомет Mk 19, також два кулемети 7,62-мм M240 та 12,7-мм Browning M2. Техніка може використовувати протитанкові ракети MILAN • BGM-71 TOW. Техніка обладнана дизельним двигуном Caterpillar C7, який має потужність у 370 к.с.

Нагадаємо, 12 квітня портал "Мілітарний" повідомив, що Збройні сили України активно оснащують американськими бронеавтомобілями Oshkosh M-ATV. США нібито підтвердили зобов'язання щодо постачання 289 одиниць броньовиків класу MRAP. Машина має підвищену прохідність і захист екіпажу від куль, мін та осколків. Журналісти звернули увагу на те, що раніше Сполучені Штати не робили офіційних заяв щодо передачі даної бронетехніки українським збройним силам.

Також 25 квітня у пресслужбі новоствореної 37-ї окремої бригади морської піхоти повідомили, що бійці вже отримали бронеавтомобілі Oshkosh M-ATV і французькі "колісні танки" AMX-10RC. Морські піхотинці й надалі проводять постійні тренування з бойової підготовки. Кількість іноземної техніки, яка поступили до бригади невідома.