Окупанти заявили про "евакуацію" українців з окупованої частини Запорізької області (карта)
Представник окупаційної влади регіону звинуватив "київських злочинців" в обстрілах та повідомив про "тимчасове переміщення" мешканців 18 населених пунктів.
Російські загарбники "евакуюють" місцевих мешканців з 18 окупованих населених пунктів України. Про це 5 травня повідомив у соцмережах представник окупаційної влади у Запорізькій області Євген Балицький.
Заплановану "евакуацію" населення окупанти презентують як "захід для посилення безпеки" та пояснюють посиленням обстрілів нібито з боку українських сил. За словами Балицького, вивозити будуть родини з дітьми, літніх людей, інвалідів та пацієнтів медичних закладів.
У пості вказано 18 населених пунктів, мешканців яких планують "евакуювати":
- Тимошівка;
- Смирнове;
- Тарасівка;
- Орлянське;
- Молочанськ;
- Більмак;
- Пришиб;
- Токмак;
- Мала Білозерка;
- Василівка;
- Велика Білозерка;
- Дніпрорудне;
- Михайлівка;
- Кам'янка-Дніпровська;
- Енергодар;
- Пологи;
- Кінські Роздори;
- Розівка.
"Тимчасове переміщення буде організовано у межах регіону", — заявив Балицький.
Що кажуть про "евакуацію" мешканців Запорізької області в Україні?
5 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у соцмережах, що окупанти попередили мешканців населених пунктів Пологи, Токмак та Молочанськ про термінову "евакуацію" через "загострення на лінії боєзіткнення".
"Насторожує, що в черговий раз примусово хочуть евакуювати в тому числі й дітей. Як їх доводиться потім розшукувати по всій РФ, ми вже бачили", — підкреслив Федоров.
Пізніше мелітопольський мер додав, що паніка спостерігається і в Енергодарі.
"Там окупанти наказали швидко забирати дітей із дитсадків", — передав посадовець.
Представник окупаційної влади звинуватив у рівні небезпеки в прифронтових населених пунктах "київських злочинців".
Нагадаємо, 4 травня керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ЗС РФ завдали понад 112 ударів по області впродовж доби. За його словами, вночі ворог бив по Запоріжжю з ЗРК С-300.
Раніше, 3 травня вночі, окупанти вдарили по житлових будинках у Запоріжжі. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що у місті в результаті атаки зруйновано один приватний будинок, ще два — сильно пошкоджені.