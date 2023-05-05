Для боротьби з чергами: Міноборони України запустило електронний запис до лікарів (фото)

Поки що новий сервіс доступний у тестовому режимі у низці великих міст України, але до кінця травня у відомстві планують повністю перейти на онлайн-систему.

Міністерство оборони України запроваджує систему електронного запису на прийом до лікарів під час проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram-каналі.

Вже відомо, як виглядатиме інтерфейс системи електронного запису медустанови.

Скріншот інтерфейсу електронної черги

Начальник медичної частини, пояснила заступник міністра, зможе обрати дату та потрібний час для проходження військовослужбовцями медогляду. Не знадобиться більше чекати у чергах, т.к. можна буде прийти в певний час.

Поки що онлайн-сервіс запущений у тестовому режимі та доступний у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Вінниці, де зараз найбільше проходять ВВК.

У майбутньому, згідно з планами Міноборони, протягом травня всі військово-лікарські комісії мають перейти на роботу з електронним записом.

Нагадаємо, що стало відомо, чи можуть повторно видати повістку, якщо людина вже стала на облік. Роздача повісток на блокпостах не вважається порушенням законодавства. За порадами юристів, у відрядження краще брати повний набір документів.

Повідомлялося також про те, хто точно не підлягає загальнiй мобілізації. У законодавстві передбачені винятки для військовозобов'язаних осіб, які за певних умов не призиваються до армійських лав.