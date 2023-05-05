Накопичують запаси: окупанти готуються відступати до Криму, рятуючись від контрнаступу ЗСУ

Російські військові, окупаційна адміністрація, а також місцеві колаборанти готуються не лише відступати, а й хочуть депортувати кілька тисяч українців із Запорізької області.

Напередодні контрнаступу українських військових російські окупанти готуються до швидкої евакуації у південних регіонах України. Про це у п'ятницю, 5 травня, повідомив Центр національного спротиву.

Насамперед йдеться про членів окупаційної адміністрації на захоплених ЗС РФ територіях. Крім того, залишити тимчасово окуповані регіони готуються й українці-колаборанти.

В основному йдеться про евакуацію до анексованого Криму, а не до регіонів РФ.

Так, у Запорізькій області вже розроблено план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їхніх сімей до Криму.

"Аналогічна ситуація в Херсонській області. Зокрема, більшість колаборантів із населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже виїхали з регіону", — йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Крім того, на Кримському півострові російські військові та представники окупаційної адміністрації поспішно заготовляють запаси води та їжі. Вони побоюються, що під час контрнаступу ЗСУ півострів буде відрізано від систем водопостачання.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році: до чого готуються російські окупанти

У п'ятницю, 5 травня, так званий "віцепрем'єр" Андрій Козенко повідомив ТАСС про те, що "адміністрація" планує переселити із Запорізької області близько 70 тисяч людей. Окупаційна влада вже навіть озвучила формальну причину для депортації українців: людей нібито рятують від обстрілів українських військових.

Крім того, представник окупаційної влади в Запорізькій області Євген Балицький 5 травня написав у своєму телеграм-каналі про те, що незабаром планується "евакуація" жителів 18 населених пунктів у Запорізькій області. За його словами, вивозитимуть сім'ї з дітьми, літніх людей, інвалідів та пацієнтів медичних закладів.

Нагадаємо, 1 травня Центр національного спротиву повідомив про те, що російські окупанти підготували план евакуації із Запорізької області напередодні контрнаступу Збройних сил України. Окупаційна адміністрація, за даними підпілля, поширила вказівки щодо знищення документів та техніки.

Крім того, у зведенні за 4 травня Інститут дослідження війни повідомив про те, що Росія боїться втратити контроль над Запорізькою АЕС у процесі контрнаступу ЗСУ. Окупанти дедалі більше стурбовані своїми можливостями зберегти ядерний об'єкт перед контрнаступом України, що готується. На четвертому енергоблоці ЗАЕС збільшують запаси військового обладнання, зброї та вибухівки.