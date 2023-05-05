В Україні назвали кількість підготовлених військових у Великій Британії (фото)

Україна разом із Великою Британією скоординувала зусилля щодо контрнаступу ЗСУ та для подальшого зміцнення обороноздатності України.

У Великій Британії вже пройшли відповідну підготовку майже 15 тисяч українських військових. Про це заявив 5 травня керівник уряду України Денис Шмигаль в Telegram.

Він розповів разом із керівником воєнного британського відомства Беном Воллесом та Оленою Зеленською, першою леді України, ознайомився із процесом навчання групи військових Збройних сил України. Політик зазначив, що були скоординовані зусилля щодо контрнаступу ЗСУ та для подальшого зміцнення обороноздатності України.

Шмигаль наголосив, що обидві сторони систематично рухаються у цьому напрямку. Українські військовослужбовці опановують стандарти НАТО на практиці. Досвідчені інструктори допомагають українцям отримати більше навичок для боротьби з російськими на полі бою.

"Дякуємо Великій Британії за започаткування операції ІНТЕРФЛЕКС", – повідомив керівник Кабміну.

Він додав, що за участі дев’яти країн-партнерів підготовлена велика кількість бійців ЗСУ. Шмигаль зустрівся з ними на території Великої Британії. Політик подякував українським захисникам за службу державі.

"Побажав витримки, сили духу та волі до боротьби задля перемоги України", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці квітня керівник Міноборони Україну заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу. Танків Abrams, за словами міністра оборони, у цьому контрнаступі не буде, оскільки екіпажі проходять навчання, але буде велика кількість броньованих машин різного типу – БТР та БМП. Міністр зазначив, що окрім отриманої зброї та військової техніки нашим військовим ще належить опанувати навички її застосування.

Також 21 квітня німецькі ЗМІ показали навчання українського підрозділу ППО. На відео українські бійці відточують свої навички на саперних зенітних установках радянського виробництва ЗУ 23-2.