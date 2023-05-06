Видно стовп диму: у Криму рано-вранці прогриміли вибухи (відео)

Вибухи пролунали в Красногвардійському районі півострова, а окупанти вже заявили про "роботу ППО". Проте згодом стало відомо — міст через Керченську протоку перекрили "через загрозу атаки".

Уранці 6 травня серія вибухів пролунала в північній частині окупованого Криму. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, наводячи повідомлення очевидців.

Згідно з інформацією від місцевих жителів, близько 8 години ранку два сильні "вибухи" пролунали в районі міста Джанкой і селища Красногвардійське. Після одного з них люди помітили стовп диму, який зняли на камеру.

Джанкоюй та Красногвардійське в Криму Фото: Скріншот

Радник так званого голови Криму з інформаційної політики Олег Крючков у Telegram написав, що в північній частині півострова спрацювала система протиповітряної оборони. Він не розкрив причину, проте уточнив: "Жертв і руйнувань немає".

Приблизно через годину Telegram-канал "ЧП / Крым" опублікував повідомлення від очевидців про те, що окупанти закрили Кримський міст через Керченську протоку. На доказ вони надіслали фото затору на мосту й відео, як автомобілі їдуть заднім ходом.

"Кримський міст закритий. Кажуть, загроза атаки. Усіх розвертають назад. Кажуть, переправа теж не працює", — процитував канал.

Затор на Кримському мості після вибухів

29 квітня велика пожежа спалахнула в Севастополі на нафтобазі, яка обслуговує Чорноморський флот РФ. Через це на півострові поширюються чутки, що російська система ППО не може захистити стратегічно важливі об'єкти.

Пізніше прессекретарка ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що вибухи на нафтобазі в Севастополі стали ще одним кроком у підготовці до контрнаступу ЗСУ. На її думку, після пожежі окупаційним військам доведеться шукати нове місце. Водночас сім'ї російських військових уже почали тікати з півострова.

5 травня писали, що в Криму утворився багатокілометровий затор через окупантів, які тікають із Запорізької області. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, вони вивезли з міста техніку та комп'ютерне обладнання.