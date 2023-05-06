Прогоріли навіть кістки: офіцер ЗСУ отримав опіки, для яких немає класифікації (відео)

Медики побоювалися, що пацієнт розсиплеться від необережного дотику — в нього було уражено 60% шкіри та всі внутрішні органи.

Лікарі з України та Фінляндії врятували життя українському військовому Віталію Мізіну, який отримав такі серйозні опіки, які неможливо класифікувати. Про це стало відомо програмі ТСН.

Лейтенант Віталій Мізін постраждав у травні 2022 року під час ракетного обстрілу навчального центру ЗСУ в селищі Десна Чернігівської області. Після вибуху будівля обрушилася, і військовослужбовець впав у підвал, де вирувала пожежа. Чоловік отримав настільки тяжкі поранення, що в його виживання не вірив ніхто, крім дружини Юлії.

"У нього була обвуглена не лише шкіра, м'язи, у нього постраждали кістки, у нього постраждали навіть ребра та лопатка", — поділилися лікарі.

Віталій втратив 60% своєї шкіри, у нього було пошкоджено всі внутрішні органи. Медикам довелося ампутувати праву руку, ногу, ребра й одну лопатку. Дружина згадує, що лікарі боялися перекласти чоловіка з каталки на лікарняне ліжко, непокоячись, що правий бік тіла просто розсиплеться.

Поранений офіцер ЗСУ 40 днів провів у київському опіковому центрі, де йому провели понад десяток операцій, потім його перевели до медустанови у Львові, а звідти відправили до Фінляндії. Фінські медики кілька разів пересаджували шкіру, але її знову та знову уражала інфекція. Лише через 104 дні після поранення лікарі повідомили сім'ї військового, що його життю більше нічого не загрожує.

Потім Віталію Мізіну довелося проходити реабілітацію, наново вчитися сидіти, стояти, ходити. Так сталося, що він сів уперше, став на ноги та зробив перші кроки одночасно з маленьким сином Данилом. Бійця чекає ще одна операція на лівому плечі, протезування руки та ноги. За словами Віталія, дуже важко керувати тілом після втрати кінцівок.

"Тобі розум каже, що в тебе рука є, а ти йому хочеш пояснити, що її немає. Це така боротьба, довести своєму тілу, що в тебе є зміни", — зізнався він.

Щоб відволіктися від болю та втрати, Віталій Мізін знайшов собі хобі — плетіння виробів зі шнура-паракорду, згодом військовий навчився справлятися з цим завданням однією рукою. Наразі він робить браслети з українською символікою, які йому замовляють, щоб подарувати військовим в Україні.

17 травня в результаті ракетного удару по навчальному центру ЗСУ в Десні загинули 8 осіб, ще 12 отримали травми. Відомо, що російські літаки запустили по населеному пункту кілька ракет.

У березні 2023 року в навчальному центрі "Десна" загинули четверо військових. Правоохоронці розпочали розслідування.