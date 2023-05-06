Колаборанти заявляють про повну зупинку роботи ЗАЕС: в "Енергоатомі" відповіли

На окупованій станції повідомляють про нібито повне припинення роботи. У "Енергоатомі" заперечили цю заяву, зазначивши, що у стані холодного зупину перебувають лише п’ять блоків.

Робота усіх блоків Запорізької АЕС зупинена. Про це 6 травня заявив колаборант Юрій Черничук, йдеться в пості у соцмережах станції.

"Колектив Запорізької атомної станції робить все необхідне для забезпечення ядерної безпеки. Підстав для занепокоєння немає. Усі блоки зупинено. Обладнання обслуговується відповідно до всіх необхідних регламентів при суворому контролі норм радіаційної безпеки", — повідомив Черничук.

За словами колаборанта, необхідності "евакуювати" співробітників ЗАЕС та мешканців міста немає. Рішення окупаційної влади про "евакуацію" українців з населених пунктів у Запорізькій області він пояснив "занепокоєнням через психологічний стан дітей".

"Дотримуйтесь спокою", — закликав Черничук.

Нібито повна зупинка усіх блоків ЗАЕС: реакція України

На заяву колаборанта Черничука 6 травня відреагували у НАЕК "Енергоатом". У підприємстві заперечили інформацію про повну зупинку роботи ЗАЕС та доповіли, що змін в ситуації навколо тимчасово окупованої станції немає.

"Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб", — написала пресслужба НАЕК.

У "Енергоатомі" розповіли, що п’ять енергоблоків ЗАЕС нині перебувають у стані холодного зупину, ще один — гарячого.

"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", — заявили в підприємстві.

Пресслужба "Енергоатому" закликала довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, 4 травня в Інституті дослідження війни повідомили, що російські загарбники бояться втратити контроль над ЗАЕС.

Раніше, 3 травня, у Державній інспекції ядерного регулювання України проінформували, що окупанти розмістили вибухівку на території одного з енергоблоків станції. Також росіяни тримають на території станції військове озброєння, за що їх в інспекції назвали неадекватними.