Армія Росії спеціально б'є по житловим будинкам та мирним українцям, – екснардеп Царьов (відео)

Українська влада нібито "сидить по бункерах" і загарбники її не дістануть, упевнений колишній нардеп України та колаборант. Тому ракетні удари отримують мешканці Києва, Умані та Дніпра.

Російські військові свідомо б'ють по цивільних об'єктах, зокрема житлових багатоповерхівках, бо не можуть дістати представників влади України. Про це сказав колишній нардеп України Олег Царьов 6 травня в інтерв'ю російським ЗМІ.

Колаборант спочатку заявив, що військово-політичне керівництво України "розв'язало війну". За його словами, за це відповідатимуть цивільні.

"Відповідь отримають не люди, які задумували цю операцію. Вони сидять усі по бункерах. Вони давно не сидять ні в Офісі президента, ні в Міністерстві оборони. Вони всі сидять у бункерах, ми їх не дістанемо. Відповідь отримають мешканці Києва, Умані, Дніпра", — розповів Царьов.

Нагадаємо, що армія Росії вночі 28 квітня вдарила ракетою по житловій багатоповерхівці в Умані. Внаслідок удару загинуло 5 дітей, наймолодшою з померлих виявилася 9-річна Софія Шульга.

За даними ЗМІ, у цій багатоповерхівці загинула ціла родина, яка жила у кутовій квартирі на останньому поверсі.

Останній ракетний удар був уночі 4 травня — того дня росіяни атакували 3 українські обласні центри іранськими дронами та ракетами. Вибухи чули в Одесі та Запоріжжі, а у Києві по цілях успішно відпрацювали сили ППО

А 5 травня авіація військових РФ обстрілювала Сумську область керованими бомбами КАБ-500. Відомо про п'ятьох постраждалих, також було пошкоджено 44 приватні домоволодіння.