Готують пастку: ЗС РФ хочуть захопити Бахмут до 9 травня, — Сирський

Генерал-полковник охарактеризував ситуацію у місті як напружену, але контрольовану Силами оборони. За його словами, супротивник робить усе, щоб захопити Бахмут до 9 травня.

Російські окупанти не відмовилися від планів захопити Бахмут і зараз готують нову пастку для українських військових. Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі 7 травня.

Генерал-полковник відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямі, а свої висновки опублікував у телеграмі.

Сирський розповів, що обговорив із командирами заходи щодо посилення оборони міста та погорив про прийняття необхідних оперативних рішень. А саму ситуацію у Бахмуті назвав напруженою, але контрольованою.

За його словами, російські окупанти в Бахмуті збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння та розпочали перегрупування військ.

"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани та робить все можливе для того, щоб взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", — написав Сирський.

Він додав, що ЗС РФ не відмовилася від початкового плану захопити місто до 9 травня, коли у РФ святкуватимуть так званий "день перемоги".

"Наше завдання – не допустити цього. Тому сьогодні важливо максимально швидко приймати рішення та прогнозувати дії ворога", — наголосив Сирський.

Нагадаємо, 5 травня у ЗСУ прокоментували заяву Пригожина про вихід із Бахмута 10 травня. За словами Ганни Маляр, окупанти досі намагаються захопити Бахмут до 9 травня, тому командування фіксує лише стягування військ.

Крім того, 4 травня військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що відбувається зараз у Бахмуті. За словами експерта, раніше противник пішов "хитрим шляхом" і вирішив захопити Бахмут до початку анонсованого контрнаступу ЗСУ, але в Кремлі така самодіяльність комусь не сподобалася, тож захоплення міста вирішили "відстрочити" та присвятити до 9 травня.