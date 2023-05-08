Запускали із Брянської області: вночі сили ППО збили 35 "Шахедів" над Києвом

Як повідомили у командуванні, військовослужбовці збили всі ударні дрони, які росіяни запустили у бік столиці. Дальні бомбардувальники Ту-22М3, які брали участь в обстрілі Одеської області, здійснювали запуск ракет із Криму.

У ніч проти 8 травня сили протиповітряної оборони знищили всі 35 іранських дронів Shahed-136/131, які росіяни запустили Києвом. Про це у понеділок, 8 травня, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними українських військових, росіяни запустили дрони з аеродрому у селищі Сєща Брянської області. А от Одеську область ЗС РФ атакували зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 М3, які здійснили вісім пусків ракет. Частину ракет вдалося збити. Літаки зафіксували в районі мису Тарханкут, що у західній частині окупованого Криму.

Уламки БПЛА поранили людей та викликали пожежі у Києві

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), після знищення ворожих безпілотників їхні уламки впали на будівлі та машини, кілька людей отримали травми.

Так, у Святошинському районі столиці, за попередньою інформацією, пошкоджено сім автомобілів, ще один згорів. Уламки БПЛА впали на житловий будинок, пошкодивши вікна та фасад. Крім того, уламки впали й на проїжджу частину. П'ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надали медичну допомогу.

У Солом'янському районі Києва уламки пошкодили 5-тонний резервуар із дизельним пальним, що призвело до його витоку без подальшого займання. На стоянці пошкоджено 15 вантажних автомобілів та 5 легковиків. Крім того, уламки пошкодили газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факела. Пожежу вдалося ліквідувати.

Видання "Телеграф" опублікувало фото з місця падіння уламків БПЛА. Як видно на знімках, в одній із київських багатоповерхівок пошкоджено вікна, балкони та фасад.

Нагадаємо, рані, 8 травня, Фокус зібрав подробиці нічної атаки на Україну. Повідомлялося, що ЗС РФ запустили ракети X-22 по Одещині. Внаслідок влучення у великий склад виникла масштабна пожежа.

Днем раніше, 7 травня, росіяни повідомили про потужні вибухи в Криму. Окупаційна влада стверджувала, що ЗСУ нібито направила у бік окупованого півострова понад 10 БПЛА, всіх з яких збили силами ППО.