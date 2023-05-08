Мобілізація в Україні: кому у травні можуть вручити повістки

Насамперед як попереджає адвокат Тарас Никифорчук, призиватимуть придатних за станом здоров'я і людей з військовим досвідом від 28 до 60 років відповідно.

В Україні триває мобілізація. Адвокат Тарас Никифорчук розповів про те, які категорії громадян можуть призвати до лав ЗСУ у травні 2023 року у відео на своєму ютуб-каналі.

"Насамперед, зрозуміло, придатних за станом здоров'я і тих людей, у яких є військовий досвід. Також будуть призивати тих людей, які придатні за станом здоров'я від 28 до 60 років відповідно. Також обмежено придатних за віком від 28 до 60 років. Зрозуміло, що не на передову, але в частини постачання, швидше за все, їх призвуть", — говорить адвокат.

Він додав, що також можуть призвати людей з інвалідністю та тих, які мають відстрочку за сімейними обставинами, але, за словами Никифорчука, тільки за їхнім бажанням.

"Тобто якщо ви не хочете, то ви, звісно, можете не йти. А якщо хочете, то призвати вас можуть, правда, тільки за місцем вашого проживання", — наголосив він.

Крім цього, в Україні можуть мобілізувати громадян віком від 18 до 27 років, але також тільки за їхнім власним бажанням.

"Як ви бачите, мобілізація у нас, напевно, стосуватиметься практично всіх, але є ті категорії, які можуть все-таки проходити і служити добровільно. Їх не будуть мобілізувати без їхнього на те бажання", — сказав юрист.

Нагадаємо, що у Дніпрі стався конфлікт між співробітниками ТЦК та власницею елітного клубу. Жінка влаштувала скандал, звинувативши військових у тому, що вони віднаджують із закладу клієнтів.

Раніше повідомлялося, що на військову службу під час воєнного часу не призивають чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти.