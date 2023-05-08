Не снарядний голод: у ЗСУ розповіли, в чому головна причина істерики Пригожина (відео)
За словами спікера Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого, "повар Путіна" розуміє, що ПВК "Вагнер" скоро прийде кінець через величезні втрати.
На Бахмутському напрямку російська армія, як і ПВК "Вагнер", не має снарядного голоду. Поведінка засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та всі неподобства пояснюються проблемою з кадрами. Про це в неділю, 7 травня, розповів речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телеканалу FREEДОМ.
За його словами, українські захисники масово знищують і виводять з ладу найманців "вагнера", а замінити їх немає ким.
"Вірити Пригожину — значить не поважати себе. Це людина з поведінкою міського божевільного. Вона фотографується з трупами, розмовляє з ними, розмовляє з президентом України, з нашим начальником штабу, з командуючими фронтами, з Шойгу. Іншими словами, ця людина перебуває в безвиході, тому що взяв на себе надто багато військових та політичних зобов'язань", — пояснив Череватий.
Спікер ЗСУ зазначив, що Пригожин просто безграмотний у військовій справі.
"Він не розуміє, що "віджати" за допомогою своєї ПВК якісь об'єкти в Африці чи Сирії — це одне, а протистояти одній із найсильніших армій світу сьогодні — це дещо інше завдання", — розповів Череватий.
За словами пресофіцера, історії, які він розповідає про снарядний голод, про "м'ясорубку" не мають підстав.
"Яка "м'ясорубка" для Збройних сил України, якщо для нас кожна втрата — це біль і кривава рана в серці, бо там гинуть наші прекрасні люди. Але якщо подивитися на суху статистику, то іноді сягало 1:10, і він це чудово знає", — підкреслив Череватий
Спікер скасував, що Пригожин чудово знає, що основна причина його істерики – це не снарядний голод, а кадрове питання. Череватий зазначив, що "вагнерівці" отримують те, "що ми навіть не можемо мріяти в кількісному вираженні". Найманці мають у середньому 25 000 нарядів, зокрема майже половина використовується групою Пригожина.
Тому, на думку Череватого, всі заяви Пригожина — це просто білий галас, щоб відвернути від того, що він розуміє, що "Вагнеру" кінець.
"В'язниці не дають поповнювати, а руйнування триває. Сьогодні 157 людей убито і 200 поранено. Візьміть до уваги, що батальйону нема з чого поповнюватися. Тобто у них немає проблеми зі снарядами, у них є проблема з особовим складом. А проблема з особовим складом у тому, що вони використовують екстенсивну тактику, яка просто не застосовується до будь-якої більш-менш сучасної та більш-менш професійної армії. Ви просто женете групу за групою, поки не займете пару метрів території. — підсумував Сергій Череватий.
Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи безлічі бійців, які загинули за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.
7 травня Пригожин заявив, що в Міноборони Росії пообіцяли найманцям ПВК "Вагнер" надати боєприпаси, а також генерала Сергія Суровікіна як посередника між найманцями та відомством, а також дозволило діяти на Бахмуті на власний розсуд.