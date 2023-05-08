На Запоріжжі окупанти закрили відділення поліції і оголосили про евакуацію, — Генштаб

На окупованих територіях, як стверджує командування, спостерігаються черги за пальним. Однак загарбники вже повідомили, що найближчим часом його не постачатимуть.

У окупованому Токмаку на Запоріжжі російські окупанти оголосили про евакуацію, а у Веселому зачинили місцеве відділення поліції та спалили усю документацію. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Згідно із інформацією Генштабу, у Токмаку окупанти евакуюють представників так званої місцевої "влади", колаборантів, дітей, вчителів та вихователів. Проте, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік у випадку відмови евакуювати дітей.

На АЗС спостерігаються черги за пальним. Водіям повідомлено, що нових постачань пального не планується.

В Веселому Запорізької області зачинили місцевий відділ поліції ворога. Напередодні місцеві бачили, як там знищували усю документацію.

Нагадаємо, що нацгвардієць перегнав танк просто під носом у окупантів. Вони не очікували такої сміливості, тож вчасно не відреагували на таку "зухвалість" нацгвардійців.

29 квітня в Херсонській облраді заявили, що розробляють план евакуації населення у разі масованих обстрілів, щоб зберегти життя мирних громадян. Місцевих мешканців закликали бути готовими до такого повороту подій та стежити за всіма оголошеннями ОВА.