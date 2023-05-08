У самому серці РФ: українські партизани вирушили на розвідку до частини Росгвардії, — Атеш (відео)

За словами партизанів, вибухів на території РФ ставатиме лише більше. Агенти "Атеш" пробралися до частини Росгвардії та військкомату на розвідку.

Партизани руху "Атеш" проникли в саме серце Росії. Зокрема, вони вирушили на розвідку до частини Росгвардії. Про це стало відомо із Telegram-каналу "Атеш".

"Агенти вирушили на розвідку до частини Росгвардії на Вільному проспекті, 2с1/2, там же розташовується дослідницький інститут, де розробляють зброю. Також ми проникли у військкомат по вулиці Лазо, 1", — йдеться у повідомленні.

У РФ все частіше можна побачити наслідки дій українських партизанів.

"Щодня в Москві, області та по всій Росії трапляються вибухи, диверсії, головотяпство і дрони над Кремлем. Все це результат роботи підпільних організацій, подібних до "АТЕШ", яких з кожним днем стає все більше. Російська машина не зможе встояти проти таких сил!" — Заявили партизани.

Що відомо про рух "Атеш"?

"Атеш" — це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території РФ. Його створили кримські татари та українці у вересні 2022 року. За час свого існування партизани заявляли, що провели кілька успішних операцій з ліквідації російських військових у Сімферополі та на території окупованого Криму.

Нагадаємо, 13 березня партизани "Атеш" підірвали залізничні колії в окупованій Херсонській області. Це мало завадити поставкам окупантів.

3 квітня партизани повідомили, що російські війська будують у Євпаторії нову військову базу.

Також агенти руху опору "Атеш" змогли потрапити на російський завод із виробництва боєприпасів у Липецьку.