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У самому серці РФ: українські партизани вирушили на розвідку до частини Росгвардії, — Атеш (відео)

Фото: Коммерсантъ | Партизани "Атеш" вирушили на розвідку до частини Росгвардії

За словами партизанів, вибухів на території РФ ставатиме лише більше. Агенти "Атеш" пробралися до частини Росгвардії та військкомату на розвідку.

Партизани руху "Атеш" проникли в саме серце Росії. Зокрема, вони вирушили на розвідку до частини Росгвардії. Про це стало відомо із Telegram-каналу "Атеш".

"Агенти вирушили на розвідку до частини Росгвардії на Вільному проспекті, 2с1/2, там же розташовується дослідницький інститут, де розробляють зброю. Також ми проникли у військкомат по вулиці Лазо, 1", — йдеться у повідомленні.

У РФ все частіше можна побачити наслідки дій українських партизанів.

"Щодня в Москві, області та по всій Росії трапляються вибухи, диверсії, головотяпство і дрони над Кремлем. Все це результат роботи підпільних організацій, подібних до "АТЕШ", яких з кожним днем стає все більше. Російська машина не зможе встояти проти таких сил!" — Заявили партизани.

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Що відомо про рух "Атеш"?

"Атеш" — це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території РФ. Його створили кримські татари та українці у вересні 2022 року. За час свого існування партизани заявляли, що провели кілька успішних операцій з ліквідації російських військових у Сімферополі та на території окупованого Криму.

Нагадаємо, 13 березня партизани "Атеш" підірвали залізничні колії в окупованій Херсонській області. Це мало завадити поставкам окупантів.

3 квітня партизани повідомили, що російські війська будують у Євпаторії нову військову базу.

Також агенти руху опору "Атеш" змогли потрапити на російський завод із виробництва боєприпасів у Липецьку.