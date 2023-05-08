"Дивом вижив": киянин розповів, як врятувався під час нічної атаки дронів (фото)

За словами киянина, у квартиру якого під час обстрілу залетів уламок дрона, у приміщенні зруйнувало стіну та на шматки розірвало меблі.

У ніч проти 8 травня під час російської атаки безпілотників на Київ постраждали кілька квартир у Святошинському районі. Власник житла, яке найбільше було зруйновано, розповів ТСН, як йому вдалося вижити.

Чоловік не захотів розкривати своє ім'я. Він розповів виданню, що уламок БПЛА прилетів у зал його квартири. Після вибуху в будинку зникла електрика.

"Вибух потужний, зникло світло, зрозумів, що зруйнована зала, почув запах гару. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає", — поділився співрозмовник.

Він додав, що приховав від батьків, що їхня квартира постраждала під час атаки дронів. Киянин переживає за їхнє здоров'я та побоюється, що вони можуть важко сприйняти цю новину.

Інший мешканець цього будинку Володимир розповів, що хвиля вибуху від падіння уламків безпілотника була настільки потужною, що його відкинуло в іншу кімнату.

Наразі чоловік вважає 8 травня своїм другим днем народження. Він зазначив, що у момент вибуху перебував у коридорі.

"Це мій другий день народження, після того, як мене закинуло в кімнату другою вибуховою хвилею", – поділився Володимир.

Чоловік зараз проживає у квартирі один – його дружина та дитина виїхали за кордон.

Подробиці нічної атаки БПЛА на Київ

За даними ВПС ЗСУ, у ніч проти 8 травня сили ППО знищили всі 35 іранських дронів Shahed-136/131, які росіяни запустили по Києву з аеродрому в селищі Сєща Брянської області.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), після знищення ворожих безпілотників їхні уламки впали на будівлі та машини, кілька людей отримали травми.

Так, у Святошинському районі столиці, за попередньою інформацією, пошкоджено сім автомобілів, ще один згорів. Уламки БПЛА впали на житловий будинок, пошкодивши вікна та фасад. Крім того, уламки впали й на проїжджу частину. П'ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надали медичну допомогу.

У Солом'янському районі Києва уламки пошкодили 5-тонний резервуар із дизельним пальним, що призвело до його витоку без подальшого займання. На стоянці пошкоджено 15 вантажних автомобілів та 5 легковиків. Крім того, уламки пошкодили газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факела. Пожежу вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, раніше, 8 травня, Фокус зібрав подробиці нічної атаки на Україну. Повідомлялося, що ЗС РФ запустили ракети X-22 по Одещині. Внаслідок влучення у великий склад виникла масштабна пожежа.

А 7 травня голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що у небі над Києвом сили протиповітряної оборони збили російський розвідувальний безпілотник. За попередньою інформацією, внаслідок падіння БПЛА жертв та руйнувань немає.