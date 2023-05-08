У РФ хотіли знищити Раду "Кинджалом" у відповідь на атаку БПЛА по Кремлю, – експерт (відео)

На думку полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, російські пропагандисти планували видати знищення Верховної Ради за "перемогу" до 9 травня.

У Російській Федерації мали намір знищити будівлю парламенту України ударом гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал" у відповідь на атаку безпілотних літальних апаратів по Кремлю. Про це сказав полковник Збройних сил України у запасі Роман Світан в інтерв'ю Юлії Латиніній 7 травня.

Світан припустив, що організатори удару дронів по будівлі Кремля знали, коли відбудеться запланований удар по Верховній Раді. Він зазначив, що пуск "Кинджала" неможливо підготувати за 24 години.

"А вся картина дуже проста: тобто спочатку удар по Кремлю, а потім як відповідь, удар по Верховній Раді. Причому удар по Кремлю змащений, тобто якийсь вибух, там 100 грамів якогось тротилу, не більше, спалах. А ось після цього рівно через добу, хвилина за хвилину, секунда за секунду, удар по Верховній Раді", — сказав Світан.

Полковник зазначив, що влучення "Кинджала" по куполу Ради призвело б до знищення будівлі українського парламенту. За його словами, ця подія потрапила б на всі камери та стала б "знаковою" для російської пропаганди.

На думку експерта, якби ракета долетіла до Верховної Ради, то росіяни транслювали б цю подію на внутрішню аудиторію як "перемогу" до 9 травня.

Інтерв'ю Романа Світана

Удар БПЛА по Кремлю: що відомо

У ніч на 3 травня два безпілотники атакували будівлю Кремля. При цьому у РФ назвали цей інцидент замахом на президента та заявили, що за ударом стоїть Україна.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відкинув звинувачення російської сторони, зазначивши, що атака БПЛА на Кремль може бути частиною підготовки масштабного теракту з боку РФ.

Голова Комітету з розвідки Сенату США сенатор США Марк Уорнер додав, що у Вашингтоні не бачать доказів того, що Україна причетна до удару дронів по будівлі Кремля.

Ми також писали про те, що в ніч проти 4 травня захисники України збили російську крилату ракету Х-47 "Кинджал", яка раніше вважалася невразливою. За словами командувача Повітряних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука, ракету вдалося перехопити американським ЗРК Patriot.