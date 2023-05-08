Протитанкісти ЗСУ застосували шведський гранатомет Carl Gustaf під Бахмутом (відео)

Українські захисники знищують ворожі броньовані цілі за допомогою ручного протитанкового гранатомета Carl Gustaf, виготовленого у Швеції компанією Saab Bofors Dynamics.

Бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї Окремої Штурмової Бригади застосовують проти особового складу ворога та броньованої техніки російських окупантів шведський ручний протитанковий гранатомет Carl Gustaf. Відео опублікували 8 травня у Telegram-каналі підрозділу.

Можна побачити, як українські захисники, перебуваючи в окопах, стріляють з цієї зброї. Здійснивши постріл, бійці знову перезаряджають гранатомет й надалі використовують проти росіян. Результати роботи підрозділу захисники не повідомили.

Характеристики гранатомета Carl Gustaf

Ручний протитанковий гранатомет Carl Gustaf калібру 84 мм виготовлений у Швеції. Темп вогню – 6 пострілів за хвилину. Має електронний підривач з трьома режимами — при контакті з ціллю, або повітряний підрив на заданій відстані. Максимальна дальність пострілу – 1000 метрів. По рухомій цілі ефективна на відстані 250-300 метрів.

Розробником є компанія Saab Bofors Dynamics. Цю зброю використовують не тільки у Збройних силах Швеції, але й військові США та в армії багатьох інших країн. Головне завдання – боротьба з бронетанковою технікою, знищення живої сили противника, що перебуває в легких укриттях, а також на вогневих позиціях.

Нагадаємо, 8 травня у соцмережі показали наслідки влучання ракетою AGM-88 HARM у російський ЗРК ТОР показали на фото. Фолловери заявили, що ракета була запущена з адаптованого українського винищувача Су-27. У Повітряних силах ЗСУ наразі не коментували цю інформацію.

Також 1 травня стало відомо щодо використання ЗСУ й інших протитанкових засобів. Серед них є ізраїльсько-сінгапурська розробка Matador. Matador — це 90-мм одноразовий гранатомет, який розроблено для ураження бронетехніки ворога та фортифікаційних споруд. Особливістю Matador є те, що після багатьох конфліктів у світі розробники дійшли висновку, що не меншим важливим для гранатомета є не тільки знищення бронетехніки, але й різних будівель.