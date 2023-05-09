Британські далекобійні ракети: журналісти дізнались про деталі можливого надання зброї Україні

За словами журналістів, іншим країнам буде наважитися на відправлення далекобійних ракет набагато легше після того, як це зробить Велика Британія.

Великобританія, можливо, готується передати Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow. Принаймні про це свідчать характеристики боєприпасів Міноборони Британії. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, ракети Storm Shadows можна встановити на українські літаки радянського виробництва. Ними ЗСУ зможуть бити територією Росії.

Ще в лютому під час Мюнхенської безпекової конференції прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що його країна стане першою, хто передасть Україні далекобійну зброю.

"Великобританія стане першою країною, яка надасть Україні зброю більшої дальності", — сказав він.

За словами анонімного британського чиновника, бути першим — це те, чого Британія прагнула протягом усієї повномасштабної війни Росії з Україною. Британці претендують на передові позиції, відправивши першими деякі переносні зенітні та протитанкові озброєння для протистояння вторгненню РФ у лютому 2022 року, а останнім часом займаючись навчанням українських пілотів винищувачів за стандартами НАТО.

Великобританія, яка пишається тим, що випередила своїх західних союзників у постачанні Україні нових систем озброєнь, тепер схоже готова відправити Києву ракети великої дальності. Адміністрація президента США Джо Байдена довгий час відмовляла Києву у наданні таких ракет.

"Це унікальна позиція, яку Сполучене Королівство може зайняти, оскільки Росія нас все одно не дуже любить", — сказав британський чиновник.

За його словами, іншим країнам буде наважитися на такий крок набагато легше після того, як це зробить Велика Британія.

Представники Пентагону, як повідомляється, не висловили стурбованості, коли їх запитали про перспективи відправлення Великобританією ракет великої дальності Україні.

"Кожна країна приймає власні суверенні рішення про те, які види допомоги в галузі безпеки та яке обладнання вони надають", — сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

Що таке Storm Shadow

Малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування, що розробляється з 1994 року. Такі ракети застосовувалися в Іраку, Лівії, Сирії та інших зонах військового конфлікту силами НАТО. Дальність польоту ракети становить приблизно 560 км на малій висоті. Це ракета типу "вистрілив та забув", запрограмована перед запуском. Після запуску ракету не можна контролювати чи дати команду на самознищення.

Нагадаємо, що польські журналісти заявили, що Велика Британія закупить для України далекобійні ракети з дальністю до 300 км. У міжнародному Фонді підтримки України до 4 травня відкрито до пропозицій щодо ракет з корисним навантаженням від 20 до 490 кілограмів.

Також повідомлялося, що міністр національної безпеки Польщі Маріуш Блащак заявив, що Україна вже отримала від Польщі 10 винищувачів МІГ-29. Польський міністр зустрівся в Оттаві з міністром оборони Канади Анітою Ананд і подякував за військову підтримку України.