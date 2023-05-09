Путіну потрібен парад у Москві, щоб продемонструвати владу над Центральною Азією, — ISW

У політиків немає великого бажання підтримувати вторгнення Росії в Україну, про що свідчить оголошення Кремлем гостей параду на Червоній площі в останній момент.

Президент РФ Володимир Путін хоче показати, що має ще вплив на Центральну Азію. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 8 травня йдеться про те, що саме для цього глава Кремля організовує парад у частину Дня Перемоги на Красній площі в Москві. Так, на заході будуть присутні Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв та президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

"Жоден іноземний лідер не був присутній на святкуванні Дня Перемоги в Москві 2022 року, а Казахстан, Киргизстан та Узбекистан не проводили парадів на честь Дня Перемоги 2022 року, при цьому деякі послалися на ризик для здоров'я через пандемію коронавірусу", — сказано у звіті.

За словами аналітиків, те, що про появу лідерів країн Центральної Азії повідомили практично в останній момент, говорить про те, що політики не мають великого бажання підтримувати війну Росії з Україною.

"Запізніле оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри спроби Кремля показувати силу", — написали аналітики.

Крім того, як повідомляється, на парад прилетять президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Раніше повідомлялося, що у Путіна переживають за безпеку проведення параду у Москві. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, на параді будуть "щонайменше 5 іноземних лідерів". Він додав, що "очікувати можна все".

Також нагадаємо, що політолог Тарас Чорновіл розповів Фокусу, що на параді в Москві може не бути двійника Путіна. На його думку, востаннє справжнього президента Росії бачили 2020 року. Володимир Путін боїться інфекцій через онкозахворювання.