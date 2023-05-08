"Потрібна пильність": у Путіна хвилюються через безпеку проведення параду в Москві

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, на параді будуть "щонайменше 5 іноземних лідерів". Він додав, що "очікувати можна всього".

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Російська влада турбується про безпеку Москви на параді 9 травня та збирається бути насторожі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що в столиці РФ завтра, 9 травня, буде "щонайменше 5 іноземних лідерів", тому заходи безпеки серйозні.

"Вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки, тим більше коли йдеться про присутність іноземних гостей, про присутність нашого глави держави. Все, що за законом належить, усе робиться для цього", — сказав він.

Пєсков також заявив, що Росія має справу з "київським режимом", тому Кремлю "потрібна пильність".

Нагадаємо, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков анонсував виступ президента Росії на військовому параді в Москві 9 травня.

Розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко, який пообіцяв 20 млн грн за БПЛА на Красній площі, упевнений, що 9 травня кількість українських апаратів буде достатньою для того, щоб пройти російську систему ППО.

7 травня полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан заявив, що в Російській Федерації мали намір знищити будівлю парламенту України ударом гіперзвуковою ракетою Х-47 "Кинджал" у відповідь на атаку безпілотних літальних апаратів на Кремль.