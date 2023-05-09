Західні експерти відзначили застосування ЗСУ ракет із лазерним наведенням APKWS II (відео)

Кадри бойового застосування високоточних ракет бійцями 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ було знято на Херсонщині.

У мережі з'явилися кадри бойового застосування українськими військовими 70-мм ракет американського виробництва APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System) із системою лазерного наведення, запущеними з броньованого транспортера M1152A1 Humvee. Як зазначили західні оглядачі The Drive, американське озброєння задіяне бійцями 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

На опублікованому відео помічено пускову установку Arnold Defense LAND-LGR4, яка якраз і призначена для стрільби ракетами APKWS II. Оглядачі також зазначили, що достеменно невідомо, на якому напрямку українські бійці застосували ці системи, але раніше ракетні установки на Humvee були помічені в Херсонській області, хоча на боєприпасах українські військові написали "за Миколаїв".

У чому небезпека ракет APKWS II

Експерти пояснили, що ці ракети складаються з трьох основних компонентів боєголовки, ракетного двигуна та секції наведення, яка вставляється між двома іншими частинами. Так вони можуть бути оснащені різними видами боєголовок, як і стандартні некеровані 70-мм ракети, що говорить про їхню універсальність. На кадрах, зважаючи на все, українські бійці застосовують фугасні боєприпаси.

Ще одним неприємним сюрпризом для противника є те, що APKWS II — керована ракета високої точності. На кадрах показані численні поцілення у відносно невеликі вікна декількох будинків, а також потрапляння в якийсь об'єкт, можливо, куполоподібну антену на вершині щогли.

Така точність досягається за рахунок активного "підсвічування" цілі ручними лазерними покажчиками, або, якщо йдеться про більшу дистанцію, щогловими цілепоказниками систем VAMPIRE, які також були надані США як військова допомога.

Нагадаємо, 25 квітня народний депутат Юрій Мисягін опублікував відео переміщення військової техніки США в Україні. Серед бронемашин були помічені американські бойові машини піхоти М2 Bradley, а також армійські вантажівки HMMWV (вони ж Humvee).