"Мали потужні плани на 9 травня": у ЗСУ попередили про можливу ракетну атаку ЗС РФ (відео)

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що ворог може завдати ракетних ударів протягом дня або вже 10 травня. За її словами, Росії потрібна "перемога" до свята.

Російські загарбники можуть здійснити новий ракетний обстріл України. Про це 9 травня в ефірі телемарафону попередила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, РФ продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати українців у напрузі щонайменше 9 травня.

"Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до небезпеки, яку вони зараз несуть", — підкреслила Гуменюк.

За даними ОК "Південь", у Чорному морі нині перебувають 18 ворожих кораблів, 5 з яких — ракетоносії. Речниця розповіла, що росіяни тримають напоготові щонайменше 28 ракет "Калібр". Вона наголосила, що цю високоточну зброю ЗС РФ застосовують для ураження конкретних цілей та об’єктів.

"Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь "перемоги". Ми знаємо про їхнє тяжіння до символізму і так далі. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть — хотіли хоча б на полі бою, але й тут зазнали поразки. Тому будуть шукати будь-яку іншу "перемогу" за будь-якого іншого способу", — сказала Гуменюк.

Речниця повідомила, що під загрозою обстрілу можуть опинитися різні тилові регіони, зокрема, і сьогодні.

"Водночас ворог може витримувати паузу для того, щоб створити додаткове нервове напруження. І, навпаки, протягом дня буде тривале очікування і, коли вночі чи наступного дня всі розслабляться, може завдати удару", — зазначила керівниця пресцентру.

Гуменюк закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Коментар речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк (про можливу ракетну атаку — з 1:10)

Нагадаємо, 9 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія може готувати провокації проти свого населення під час парадів. У Збройних силах підкреслили, що Україна б’ється на полі бою та дотримується правил ведення війни.

9 травня сили ППО збили 23 з 25 крилатих ракет, запущених ЗС РФ по території України.