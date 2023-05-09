Чеченські підрозділи "Ахмат" не були помічені в Бахмуті. Місто штурмує ПВК "Вагнер", — ISW

Аналітики повідомляють, що російським силам вдалося досягти незначних успіхів у Бахмуті ціною великих втрат.

Станом на 8 травня не було жодних підтверджень того, що підрозділи чеченських бойовиків "Ахмат" були перекинуті в Бахмут. У місті тривають запеклі бої, і найманцям із ПВК "Вагнер" вдалося просунутися на кілька сотень метрів ціною великих втрат. Про це в черговому зведенні повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили досягли незначних успіхів у Бахмуті на тлі повідомлень про активізацію наступальних операцій сил угруповання Вагнера", — пишуть аналітики.

Отже, у районі Бахмута продовжують діяти найманці Євгена Пригожина, а в ISW зазначили, що не знайшли жодних візуальних підтверджень присутності чеченських підрозділів.

Також повідомляється, що російські сили також посилили атаки на українські позиції в районі Богданівки, Часового Яру й Оріхово-Василівки, а 8 травня провели наступи в районі Богданівки, Предтечиного й Іванівського. Згідно із заявами прессекретаря Східного угруповання військ ЗСУ, полковника Сергія Череватого, 8 травня російські окупанти провели 29 наступів на Бахмутському напрямку, а артилерійська активність, що зросла, вказує на те, що російські сили в цьому районі не відчувають значного дефіциту боєприпасів.

Командир 127-ї бригади територіальної оборони Роман Грищенко повідомив, що до міста прибули й діють додаткові сили ПВК "Вагнер", що призвело до збільшення інтенсивності штурмів. Крім того, українські військові не помітили жодних ознак того, що найманці мають намір залишити Бахмут.

Нагадаємо, бійці ЗСУ продовжують знищувати вогневі позиції противника в Бахмуті. У мережі з'явилося відео знищення кулеметного розрахунку супротивника влучним пострілом української артилерії.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, 8 травня українським захисникам вдалося здійснити контрнаступальну операцію та відкинути ворога на один кілометр.