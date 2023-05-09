Переговори про мир між Україною та РФ зараз неможливі, — генсек ООН

Обидві сторони, як зазначив голова відомства Антоніу Гутерреш, упевнені у своїй перемозі, тож домовлятися за одним столом про припинення війни не мають наміру.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що переговори про мир в Україні на сьогодні неможливі через позиції воюючих сторін. Про це повідомляє видання El Pais 9 травня.

За його словами, до мирних ініціатив ще довго і невідомо, коли вони почнуться. Все тому, що "обидві сторони переконані, що зможуть перемогти свого супротивника".

"На жаль, я вважаю, що переговори про мир зараз неможливі", — йдеться у повідомленні.

Окремо було помічено, що основною метою ООН є "справедливий мир", який буде встановлено відповідно до міжнародного права та Статуту ООН, однак до цього ще потрібно дійти.

"Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для вирішення конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України… А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів", — продовжив Антоніу Гутерреш.

При цьому, як повідомлялося 8 травня, у США прогнозують реальні переговори між Україною та РФ до кінця 2023 року. Колишній глава Держдепу Генрі Кісінджер упевнений, що Китай може стати посередником у цьому питанні і розпочнуться вже реальні переговори між Україною та Російською Федерацією.

2 травня голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі заявив, що Росія провалила свої стратегічні цілі у війні на території України і буде змушена домовлятися. На його думку, "раціональні" росіяни мають усвідомити необхідність переговорів упродовж двох років.