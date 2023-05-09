Впала, але не розірвалася: рятувальники ліквідували 500 кг авіабомбу під Запоріжжям (відео)

У ДСНС повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на підконтрольній частині Запорізької області було знищено понад 3000 боєприпасів.

Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій у Запорізькій області змогли виявити та ліквідувати 500 кг російську авіабомбу, яка впала на території області, але, на щастя, не розірвалася. Відео з процесом знищення бомби було опубліковано 9 травня прес-службою ДСНС.

На відео рятувальники показали весь процес підйому вибухового пристрою з-під землі, транспортування та подальшої ліквідації російської 500-кілограмової авіабомби, яку, за інформацією ДСНС, знайшли в одному з прифронтових міст Запорізької області.

"Лише у Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже знищено понад 3000 боєприпасів, виявлених на підконтрольній частині регіону", – вказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, в ніч на 8 травня російські окупанти обстріляли міста України з використанням крилатих ракет і ударних дронів-камікадзе Shahed. Внаслідок падіння уламків У Шевченківському та Святошинському районах столиці виникли пожежі. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежі.

Також 8 травня вдалося ліквідувати пожежу, що сталася через падіння уламків російських ракет, на складі в Одеській області, яка охопила понад 10 тисяч квадратних метрів. Внаслідок нічного обстрілу Одеської області загинув чоловік, а ще троє людей отримали різні поранення.