Чи можна оскаржити отримання повістки в Україні: пояснення юриста

За словами Микити Муренка, обов'язок військовозобов'язаного прибути за викликом у відповідний військкомат встановлено не повісткою, а Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Повістка – це лише документ, який сповіщає військовозобов'язаних про необхідність прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вона не обов'язково означає мобілізацію. Про це в коментарі РБК-Україна розповів Микита Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий та Партнери".

Мобілізація в Україні: чи можна оскаржити повістку

Згідно з ухвалою Верховного суду України від 8 вересня 2022 року, повістка не може бути оскаржена, оскільки є лише засобом інформування особи про необхідність виконати військовий обов'язок відповідно до Закону, пояснив Муренко.

"Повістка – це тільки засіб оповіщення військовозобов'язаної особи для її прибуття на зазначену дату до територіального центру комплектування. Форму повістки визначено Порядком організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних. Вона не має обов'язкового наслідку укладання контракту для проходження військової служби", – сказав він.

За словами юриста, обов'язок військовозобов'язаного прибути за викликом у відповідний військкомат встановлено не повісткою, а Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу". У ньому зазначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян країни.

Коли можна відмовитися отримувати повістку

Муренко розповів, що військовозобов'язаний має право відмовитися розписуватись за отримання повістки під час мобілізації у разі, якщо документ було виписано з порушенням чинного законодавства.

Існує три юридичні нюанси, на які варто звернути увагу. Повістку виписано незаконно, якщо дані дописувалися до частково заповненого бланка документа або у повістці вказані невірні дані одержувача. Також вважається порушенням, якщо повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки або певні дані вносили при отримувачі.

"У такому разі існує можливість відмовитися від підписання розписки про отримання повістки, після чого співробітник ТЦК та СП складає акт про відмову від отримання повістки, яка передається на розгляд керівникам ТЦК та СП. Вони в результаті можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Даний штраф можна оскаржити у суді", – пояснив Микита Муренко.

За його словами, повістка сама по собі не може бути оскаржена в суді, але можливе оскарження ухвали про накладення штрафу за ухилення від військового обліку, якщо людина буде притягнута до адміністративної відповідальності за цей факт.

"Адже фактично ви не ухиляєтеся від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки — такого, який порушує визначений Кабінетом міністрів України порядок", — зазначив юрист.

Нагадаємо, 7 квітня уряд розширив повноваження військкоматів, дозволивши їм під час мобілізації в Україні вручати повістки військовозобов'язаним, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Вказані вище повноваження ТЦК не поширюються на військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

3 травня Олександр Камша, адвокат та арбітражний керуючий юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" пояснив, чому вручати повістки військовозобов'язаним через родичів незаконно. За його словами, людина має отримати повістку лише особисто.