Обстріляли з танка: ПВК "Вагнер" знищили Свято-Благовіщенський храм у Бахмуті (фото, відео)

По церкві випустили не менше 20 снарядів, її купол одразу спалахнув після обстрілу. Поруч із храмом стоять прибудови та дзвіниця з пошкодженими від прильотів дахами.

Бойовики ПВК "Вагнер" 9 травня знищили Свято-Благовіщенський храм у Бахмуті. Відеокадри будівлі будівлі церкви з'явилися в Telegram-каналі розслідувачів InformNapalm.

Загарбники випустили по церкві щонайменше два десятки снарядів із танка. Видно, що біля церкви після обстрілу горить купол, будівлю знищено майже повністю. Поруч знаходяться прибудови та дзвіниця з пошкодженими дахами.

"Вагнерівці у Бахмуті постійно скаржаться на "снарядний голод", вони використали кілька снарядів, щоб знищити Свято-Благовіщенський храм, у якому правили служби священники УПЦ Московського патріархату", — наголосили розслідувачі.

Свято-Благовіщенський храм у Бахмуті був під обстрілами армії ворога наприкінці жовтня минулого року, тоді було пошкоджено дзвіницю собору, пишуть у ЗМІ.

Свято-Благовіщенський храм у Бахмуті був під обстрілом наприкінці жовтня 2022 року

Російські військкори стверджують, що храм нібито "підірвали сили ЗСУ перед відступом". Церква знаходиться у західній частині міста в районі Ювілейної вулиці, де тривають запеклі бої з окупантами.

Церква знаходиться у районі Ювілейної вулиці

А так Свято-Благовіщенський храм виглядав до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Храм у Бахмуті збудували 17 жовтня 2010 року, його висота – 29 метрів

Нагадаємо, що 9 квітня ексмера Харкова Михайла Добкіна бачили у церкві у харківському селищі П'ятихатки. Він проводив там службу.

Російські окупанти в ніч перед Великоднем 16 квітня вдарили ракетою по Запорізькому району, від вибуху постраждала церква у селі Комишуваха.