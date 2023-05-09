Ядерні погрози від РФ: у США не бачать причин для паніки на тлі риторики Кремля

Чиновник з Пентагону підтвердив, що після агресивних висловлювань з боку російських політиків, США постійно тримає руку на пульсі щодо переміщення та розгортання ядерного арсеналу РФ.

Високопосадовці у Вашингтоні заявляють, що не бачать змін у позиції російських ядерних сил після нещодавнього "брязкання Росії зброєю". Про це 9 травня повідомляє видання CNN із посиланням на представника у Пентагоні.

За словами представника військової адміністрації США, офіційні особи в Америці поки що не змінили свою позицію щодо ядерної загрози з боку РФ.

"У нас немає жодних вказівок на зміну позиції стратегічних сил Росії, і ми продовжуємо стежити за ситуацією. Нині ми не бачимо нічого, що виправдовувало б зміну нашої власної позиції стратегічних сил", — заявив співрозмовник.

Ядерні погрози з боку Росії

Журналісти видання зазначають, що після агресивних висловлювань політичних лідерів та пропагандистів у Росії щодо можливості застосування ядерної зброї у війні з Україною, США та країни-союзники регулярно відстежують російський ядерний арсенал щодо ознак переміщення або підготовки до розгортання.

Раніше, на початку квітня один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов вимагав ударити ядерною зброєю по "центрах прийняття рішень" в Україні до запланованого контрнаступу ЗСУ.

Наприкінці квітня натяки на можливість застосування ядерної зброї озвучив також заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який натякнув "противникам", у тому числі і з боку НАТО, що у Росії "не здригнеться рука", щоб її застосувати.

Нагадаємо, на початку травня міністр оборони України Олексій Рєзніков висловив свої сумніви щодо здібностей ядерної зброї РФ. За його словами, більшість боєголовок, які Україна віддала РФ, були непридатні ще з 1997 року.