Захисники з "Азовсталі" у Туреччині фактично перебувають у полоні, — екскомандир полку "Азов"

Командири з "Азовсталі" обмежені в пересуванні, не мають доступу до інформації та не можуть вільно телефонувати рідним, стверджує екскомандир, майор ЗСУ Максим Жорін.

Командири підрозділів ЗСУ, яких обміняли і які зараз перебувають у Туреччині, потрапили з одного полону в інших. Про це в інтерв'ю NV розповів екскомандир "Азову" Максим Жорін.

За його словами, обміняних на них зрадник України екснардеп Віктор Медведчук "гуляє вільно, створює політичні партії, знову працює проти України, катається по всій Російській Федерації", тоді як герої України, які завдяки своїй силі духу стали відомими на весь світ, і далі перебувають у полоні, але у більш комфортному.

"Найскладніше, мабуть, і найгірше тут це те, що немає жодного розуміння, чому і скільки вони там ще будуть. Тобто немає ніяких документів, немає ніякого статусу, немає зв’язку і немає розуміння, скільки це буде тривати. Ось це досить складно. Хотілося, щоб люди розуміли це, звертали на це увагу і, можливо, разом ми зможемо зрушити це питання з місця", — сказав Максим Жорін.

Він додав, що у командирів Азову є зв’язок з кимось одним з близьких, однак звичайного зв’язку та доступу до інформації у них немає або він обмежений.

"Вони перебувають там, знову ж таки, в обмеженому просторі, не маючи можливості вільно переміщатись десь. Тобто вони, по суті, продовжують перебувати просто в комфортному полоні в Туреччині. Документів немає, статусу жодного офіційного в них немає, і просто все стоїть на місці. Вони просто залишаються в полоні там. І для них це досить складна історія", — сказав екскомандир полку Азов.

Він наголосив, що, зокрема, Денис Прокопенко (Редіс) не цікавиться іншими питаннями, крім фронту і йому важко там не перебувати. За словами Жоріна, в знак солідарності з українськими полоненими командири Азовсталі відмовилися від зустрічей з рідними.

"Вони відмовились від цього, тому що це неправильно, несправедливо щодо тих братів, які зараз перебувають ще в полоні: хто на окупованих територіях, а хто на території Російської Федерації", — розповів Жорін.

Він додав, що в російському полоні все ще залишаються майже 700 азовців, зокрема, жінки.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що через обстріл ЗСУ було вбито полонених українських військових, які перебували на позиціях найманців поблизу Бахмута.

6 травня з полону повернули Іллю та Катю — пару військових, які одружилися на "Азовсталі" в Маріуполі.