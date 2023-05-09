ЗСУ використовують на фронті британські БТР FV432 Bulldog, – ЗМІ (фото)

БТР FV432 Bulldog, який має на озброєнні кулемет 7,62 мм L7 GMPMG, вже на озброєнні у Силах оборони України.

Українські військові використовують британські бронетранспортери FV432. Про це 9 травня інформує "Військовий кур'єр".

У повідомленні йдеться про те, що британська техніка вже на передовій. Зокрема, на фото видно як українські захисники перебувають в одному з населених пунктів. Також можна побачити на броні наслідки влучань від куль.

Невелика партія цих БТР, як зазначили у виданні, була придбана наприкінці минулого року благодійниками і передана ЗСУ. Наприкінці січня цього року, британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Велика Британія має намір передати нашій державі 100 одиниць FV432 Bulldog.

Характеристики БТР FV432 Bulldog

FV432 Bulldog – варіант бронетранспортера британської армії серії FV430. Техніку розробили у 60-х роках XX століття. Бойова машина виготовлялася британською компанією GKN Sankey. Всього було виготовлено понад 3 тисячі одиниць такої техніки, яка й досі широко використовуються у британській армії. На відміну від американського аналога – М113, корпус якого виготовлений з алюмінію, британська машина має сталевий цільнозварний корпус.

У БТР броня 12,7 мм, а також багатопаливний двигун Rolls-Royce K60. Як головне озброєння використовується кулемет 7,62 мм L7 GMPMG. Швидкість руху техніки 52 км/год. У екіпажі FV432 Bulldog двоє осіб.

Нагадаємо, наприкінці квітня видання 24UR поінформувало, що в умовах цілковитої секретності Україні вдалося отримати від Словенії 20 БТР Valuk. Офіційного підтвердження від уряду Словенії немає. Проте джерела підтвердили, що транспортування було завершено цього тижня. Ця техніка озброєна 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами.

Також 13 квітня українська армія отримала нову партію турецьких БТР Kirpi з новим озброєнням. Всього Україна замовила 200 бронетранспортерів. Перша партія була поставлена ще восени 2022 року, але там була відкрита турель з кулеметом.