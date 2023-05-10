"На вістрі ножа": пілоти ЗСУ розповіли про повітряні бої з російськими винищувачами

Як розповів начальник управління розвитку авіації ВПС України полковник Володимир Логачов, літаки F-16 дозволили б ВПС України діяти за межами систем протиповітряної оборони росіян.

Пілот українського літака МіГ-29 із позивним "Шовк" розповів, що найскладнішими польотами є ті, що проходять поряд із поверхнею. Так, потрібна серйозна концентрація, про що пише ВВС.

"А через невелику висоту у вас немає ні часу, ні місця для безпечного катапультування", — сказав він.

За словами журналістів, МіГ-29 супроводжують українські штурмовики під час виконання бойових завдань.

Інший пілот із позивним "Джус" розповів, що головним ворогом для МіГ-29 є російські винищувачі Су-35.

"Ми знаємо позиції російської ППО, ми знаємо їхній радіус дії. Це цілком передбачувано, тому ми можемо розрахувати, як довго ми можемо залишатися в їхній зоні дії. Але у випадку з винищувачами... вони мобільні, у них гарна повітряна картина, і вони знають, коли ми летимо на передову", — розповів "Джус".

Видання пише, що російські повітряні патрулі можуть виявити зліт літака в глибині території України. Їхні ракети Р-37М можуть вразити повітряну мету на відстані 150-200 км, тоді як українські ракети можуть літати лише на 50 км.

Літаки F-16 допоможуть пілотам збивати російські ракети швидше

Як розповів начальник управління розвитку авіації ВПС України полковник Володимир Логачов, літаки F-16 дозволили б ВПС України діяти за межами систем протиповітряної оборони росіян.

"Наші льотчики літають на вістрі ножа", — сказав він.

"Джус" сказав, що навіть якщо українці пересядуть на F-16, то російські літаки все одно переслідуватимуть їх. Однак у такому разі це буде рівний бій. Так, вони дозволять перехоплювати крилаті ракети супротивника на великих відстанях прямо біля кордону з РФ замість того, щоб потім збивати їх у глибині території України.

"На наших літаках немає системи попередження про пуски російських ракет", — сказав пілот українського штурмовика Су-25 із позивним "Пумба".

За його словами, якщо він бачить ракету супротивника, то просто намагається втекти, запускаючи теплові пастки.

Логачов зазначив, що українські літаки мають старі радари, які не можуть помітити крилаті ракети ЗС РФ.

За словами журналістів, винищувачі МіГ-29, нещодавно передані Україні Польщею та Словаччиною, не вирішують їхніх основних завдань, кажуть українські льотчики. Ці літаки мають те саме старе озброєння та обмежену місткість, що й український авіаційний флот.

Видання пише, що логістичні проблеми викликають питання, чи варто відправляти F-16 в Україну. Йдеться не лише про навчання пілотів та механіків, а й про оновлення інфраструктури. Україні доведеться адаптувати свої нинішні аеродроми, щоб вони відповідали вимогам – оновити їхнє покриття, очистити та розширити.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ знайшли у Криму понад 200 військових об'єктів РФ. Як зазначають журналісти, безліч людей на Кримському півострові живе поруч із російськими військовими об'єктами, які в умовах повномасштабної війни є особливо небезпечними для навколишніх.

Також нагадаємо, що з'явилося відео, як ЗС РФ тікають із позицій під Бахмутом. За інформацією бійців ЗСУ, протягом 2 діб вони атакували позиції російських окупантів у південно-західних околицях Бахмута, знищили кілька одиниць ворожої техніки та поповнили "обмінний фонд" п'ятьма загарбниками.