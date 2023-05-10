"Бахмут узяли?": підстрелений ЗСУ на Донбасі ексглава "Роскосмоса" обурився салютом у Москві

Колишній очільник держкорпорації порадив керівництву в Москві зосередитися на проблемах на фронті, а не влаштовувати святкування.

Ексглава державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитро Рогозін, який зараз воює в лавах окупантів на Донбасі, розгнівався через салют на Червоній площі 9 травня. Своє обурення він висловив у пості, який розмістив на своєму телеграм-каналі.

"Вчора, кажуть, у Москві салют був. Що, Бахмут узяли, звільнили Донбас? Київ капітулював? А… Це, виявляється, на честь минулих перемог СРСР… Мені здається, колегам у Москві треба зосередитися на проблемах поточної війни та нашого фронту", — написав він.

На його думку, проблеми на передовій у росіян значні.

Нагадаємо, що ексглава "Роскосмосу" пішов у ЗС РФ воювати на Донбасі та став командиром 10-го загону групи "Царські вовки". Рогозіна було поранено в ніч проти 22 грудня в ресторані "Шеш-Беш" в окупованому Донецьку. Там він разом із соратниками святкував свій День народження. Після операції в окупанта витягли уламок від боєприпасу, нібито із французької САУ Caesar. Рогозін відправив вилучений уламок президенту Франції Емманюелю Макрону.

Раніше повідомлялося, що ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін сумнівається, що американські астронавти висадилися на Місяць. За словами ексголови "Роскосмосу", технології 60-х років у Штатах не дозволили б їм відправити місії кораблів "Аполлон".