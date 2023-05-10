Сталева битва: Challenger 2 переміг Abrams та Leopard 2 на змаганнях Iron Spear (фото)

НАТО провело танкові змагання з метою перевірити здатність екіпажів швидко знаходити супротивника та пересуватися смугою перешкод. Лідерами стали танкісти із Великобританії.

У Латвії відбулися танкові змагання Iron Spear, організовані НАТО з метою підтримки екіпажів бойових машин у бойовій готовності. У категорії основних бойових танків (ОБТ) перше місце посів екіпаж із Великобританії на танку Challenger 2, на другому місці опинилися іспанські танкісти на Leopard 2E, а третє місце посіли американці на М1 Abrams. Про це 5 травня повідомила пресслужба групи Альянсу у Латвії.

Однією з основних умов перемоги у змаганні було вміння екіпажів максимально швидко знаходити умовного супротивника та пересуватися смугою перешкод.

"НАТО підтримує підрозділи на високому рівні готовності, здатні реагувати на будь-яку ситуацію", — йдеться у повідомленні.

Змагання Iron Spear у Латвії Змагання Iron Spear у Латвії Змагання Iron Spear у Латвії Змагання Iron Spear у Латвії Змагання Iron Spear у Латвії Змагання Iron Spear у Латвії Змагання Iron Spear у Латвії

Також у змаганнях брали участь бойові машини піхоти (БМП). У цій категорії лідерами стали канадці, які експлуатували машину LAV 6. До трійки лідерів увійшли пара екіпажів з Іспанії на ASCOD Pizarro.

Водночас, як зазначили оглядачі Defence Express, ефективність ОБТ, які змагалися на латвійському полігоні, найближчим часом буде перевірена на полях битв в Україні, оскільки і Challenger 2, і Leopard 2 вже надійшли на озброєння Сил оборони.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо, що 14 тисяч українських бійців завершили підготовку у Великій Британії та повернулися на батьківщину. Коментуючи подію, представник Міноборони країни Ендрю Меррісон заявив, що Британія відіграла важливу роль у процесі військової підтримки України й надалі планує витратити з цією метою ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки у парламенті Юрій Мисягін 25 квітня опублікував відео колони танків Leopard 2A4 Збройних сил України. Він зазначив, що 10 одиниць цих ОБТ вже прибули в Україну.