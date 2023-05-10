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У Бурятії відкрили пам'ятник бійцю, який загинув в Україні, під музику з "Голодних ігор" (відео)

Фото: Скріншот | У Бурятії відкрили пам'ятник загиблому під музику із "Голодних ігор"

На відкриття постаменту під епічну музику з американського фільму зібралися місцеві високопосадовці. У стрічці розповідалося про тоталітарну державу, в якій молоді люди з бідних регіонів змушували вбивати один одного в рамках реаліті-шоу на виживання.

У Бурятії урочисто відкрили пам'ятник 21-річному військовому, який загинув в Україні, під музику з американського фільму "Голодні ігри". Відео з цієї події поширилося у росЗМІ, передає Фокус.

У бурятському місті Кяхта у вихідні відкрили погруддя загиблому Герою Росії Дмитру Фаршинєву під музику з фільму "Голодні ігри".

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На церемонії зібралися представники місцевої та республіканської влади, юнармійці, жителі міста, військовослужбовці та інші. Відкривали пам'ятник мама загиблого військового та перший заступник голови уряду Бурятії Всеволод Мухін.

Тканина з погруддя зірвали під звуки композиції "Horn of Plenty", яка була представлена в американському фільмі "Голодні ігри". Це гімн Панема – вигаданої антиутопічної держави, в якій бідних молодих людей змушують вбивати один одного в рамках реаліті-шоу на виживання.

Нагадаємо, що 16 березня стало відомо, що адміністрація Хоринського району Бурятії повідомила, що на навчання для участі у "СВО", тобто війні в Україні, відправили чоловіків.

А 2 січня радник мера окупованого Маріуполя розповів, що буряти та російські окупанти почали стріляти один в одного, внаслідок чого застрелили одного з військових.