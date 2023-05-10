Бійці 3-ї ОШБр показали, як "хоронять" росіян у будинках у Бахмуті танковим вогнем (відео)

У бригаді кажуть, що від зруйнованого міста майже нічого не залишилося, проте окупанти не можуть сховатися в напівзруйнованих будівлях.

Бійці 3-ї ОШБр показали на відео роботу українських захисників зі звільненням Бахмута від російських окупантів вогнем танкових гармат. Про це 10 березня повідомляє пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram.

Бійці вказали, що це відео було знято з коптера. На відео можна побачити, як українські військові з танків розстрілюють загони супротивника, що засіли і ховаються в напівзруйнованих будинках міста.

"Танки нашої 3 ОШБр у Бахмуті. Працювати тут дуже небезпечно – у кожному будинку можуть сидіти русаки. Але часто ці будинки і стають для них могилами. На відео видно, що російські у**бки зробили з Бахмутом — міста вже майже немає", — зазначено під відео.

Також, 9 травня стало відомо, що бійцям 3-ї штурмової бригади вдалося ліквідувати близько півсотні окупантів з 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ та ПВК "Вагнер", знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

Раніше, у середині квітня, Сили оборони знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" з РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, 8 травня українським захисникам на південному напрямку за допомогою дрону Perun вдалося знищити замасковану в кущах МТ-ЛБ.

У середині березня бійці ЗСУ знищили найновіший танк Т-62 російських окупантів зразку 2022 року.