Блокував передачу гелікоптерів: ЗМІ дізналися нові подробиці "справи Богуслаєва" (відео)

В'ячеслав Богуслаєв, як з'ясували журналісти медіа, продовжував торгувати двигунами для російських бойових гелікоптерів навіть після початку російсько-української війни, тим самим послаблюючи обороноздатність українських військових.

Колишній президент підприємства "Мотор Січ" блокував передачу вертольотів українським розвідникам, проте продавав двигуни до Росії, які ставили на бойові вертольоти ЗС РФ. Про це йдеться у новому журналістському розслідуванні "Схем", яке було опубліковано у середу, 10 травня.

За інформацією розслідувачів, у квітні 2022 року керівник стратегічно важливого підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв блокував передачу вертольота Мі-2 українській розвідці для виконання бойових завдань на фронті.

Підтвердженням цього є аудіозаписи. Їх журналісти отримали від власних джерел у правоохоронних органах. Справжність записів встановили незалежні американські експерти.

На "плівках Богуслаєва" можна почути, як на одному з робочих засідань голова "Мотор Січ" вимагав від своїх підлеглих не передавати гелікоптер розвідникам.

"Поводьтеся жорстко, не кланяйтеся, не просіть, щоб вони знали, бл***. А гелікоптер треба забрати", — говорив Богуслаєв.

Скандал навколо "Мотор Січ": з чого він почався

2022 року стало відомо, що голова стратегічно важливого підприємства В'ячеслав Богуслаєв мав бізнес-патрнерів у РФ. Навіть після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України він продовжував ділові відносини з росіянами.

Крім того, з'ясувалося, що "Мотор Січ" роками посилювала обороноздатність Росії. Російська армія отримувала з України авіадвигуни для штурмової авіації та запчастини до двигунів.

Також журналісти-розслідувачі виявили, що Богуслаєв не лише незаконно торгував із РФ, а й послаблював обороноздатність ЗСУ в розпал російсько-української війни.

Нагадаємо, 1 квітня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва. За даними СБУ, під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" продавала в РФ авіадвигуни, які ставили на бойові гелікоптери.

ЗМІ також писали про те, що на початку листопада 2022 року Офіс генпрокурора заарештував майно президента "Мотор Січі" на 1 млрд. грн. Окрім майна президента підприємства Богуслаєва, арешт було накладено і на власність начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності.