Зеленський ввів санкції проти експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва та 200 росіян

За даними СБУ, під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва "Мотор Січ" продавала в РФ авіадвигуни, які ставили на бойові гелікоптери.

Related video

1 квітня за рішенням президента України Володимир Зеленського набули чинності санкції проти 273 фізичних та 380 юридичних осіб. Відповідні укази опубліковано на офіційному сайті глави держави під номерами №191 та №192.

Відсьогодні під санкціями РНБО перебувають понад 200 росіян та кілька українців. Зокрема, з громадян України до списку санкцій потрапив колишній президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у зв'язках з Росією та Іраном, а серед росіян — командувач Ракетними військами стратегічного призначення ЗС РФ Сергій Каракаєв. Серед юросіб, які потрапили під обмеження, є російські та навіть іранські: Islamic Revolutionary Guard Corps Research and SelfSufficiency Jihad Organization — дослідницька організація Корпусу вартових ісламської революції.

Згідно з указом, санкції діятимуть у найближчі 10 років. Вони передбачають блокування активів, повне припинення торгівлі, обмеження перевезень, авіаперельотів чи транзиту через територію України, запобігання виведенню коштів, припинення виконання зобов'язань, анулювання ліцензій, заборону на приватизацію чи оренду держмайна, заборону заходу морського чи повітряного транспорту в акваторію, порти України.

24 березня проєкт "Схеми" повідомив, що "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва продавав двигуни до Ірану. Установки АІ-9 і ТВ3-117 поставлялися військово-промисловим підприємствам, які під санкціями США та ЄС, у тому числі HESA, які збирають дрони-камікадзе Shahed.

23 жовтня СБУ повідомила про затримання експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Йому оголосили про підозру у пособництві Росії та колабораційної діяльності. За даними правоохоронців, "Мотор Січ" передавала до Росії обладнання, яке окупанти використовували для ремонту бойових гелікоптерів.