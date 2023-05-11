У США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута, — Politico

За словами американських чиновників, найманці Євгена Пригожина, як і раніше, володіють значними запасами боєприпасів і зберігають контроль над не менш ніж 85% Бахмута.

ПВК "Вагнер" продовжують утримувати значну частину Бахмута. Немає жодних ознак того, що найманці збираються йти з міста. Про це пише видання Politico з посиланням на двох високопосадовців США.

Журналісти пишуть, що попри заяви голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, його найманці, як і раніше, володіють значними запасами боєприпасів і зберігають контроль над не менш ніж 85% Бахмута.

Щобільше, як сказало одне з джерел, "вагнерівцям" на допомогу незабаром можуть прийти чеченські формування.

"Ми не збираємося коментувати театральність Пригожина або політичне позерство, яке відбувається з ним та російським військовим керівництвом", — заявив журналістам анонімний представник Ради національної безпеки США.

Він також зазначив, що Пригожин поводився зі своїми найманцями як з гарматним м'ясом, кидаючи їх у самогубні атаки. Усе це він робив задля реалізації своїх політичних амбіцій.

Проте джерела заявили, що слова Пригожина про брак боєприпасів і виведення "вагнерівців" з Бахмута можуть бути спрямовані на те, щоб викликати реакцію всередині оборонного апарату Москви — змусити Кремль відправити додаткове озброєння.

Нагадаємо, що 10 травня Пригожин заявив про ризик оточення ПВК "Вагнер" у Бахмуті. За словами голови найманців, "м'ясорубка" у Бахмуті може запрацювати у зворотному напрямку, коли Збройні сили України знищуватимуть "вагнерівців".

Крім того, в ГУР пояснили публічні розбирання Шойгу, Пригожина та Герасимова. За словами представника розвідки Андрія Юсова, у РФ вже почали розуміти, що поразка близька. Про це свідчать розбіжності між військовим керівництвом Кремля та головою ПВК "Вагнер", які виносять на публіку.