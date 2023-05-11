Ракетоносці та найбільші Ан-22 у світі: як виглядає авіабаза, з якою РФ атакує Україну

На авіабазі "Оленья", яка знаходиться за Полярним колом, налічується як мінімум 22 літаки, три гвинтокрилі літальні апарати та літак-заправник.

До мережі потрапили фотографії авіабази, з якої злітають бомбардувальники для того, щоб атакувати Україну. Знімки на своїй сторінці у Твіттері опублікував американський оглядач під нікнеймом "MT Anderson".

Йдеться про російську авіабазу Оленья, розташовану за Полярним колом.

Наразі там базуються:

три міжконтинентальні надзвукові стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160;

14 єдиних у світі серійних бомбардувальників та ракетоносців з турбогвинтовими двигунами Ту-95;

два дальні важкі надзвукові літаки Ту-22;

три найбільші у світі важкі турбогвинтові транспортні літаки Ан-22;

три гвинтокрилі літальні апарати;

літак-заправник Іл-78.

Американський оглядач MT Anderson показав, як виглядає аеродром ЗС РФ, з якого для атаки України злітають бомбардувальники Фото: twitter.com/MT_Anderson

Авіабаза РФ "Оленья": що про неї відомо

Це аеродром Далекої авіації. Розташований на Кольському півострові за 92 км на південь від Мурманська, неподалік міста Олєнгорська. Там дислоковані далекі бомбардувальники Ту-22М3.

Аеродром збудований у середині 1950-х років. У 1957 році сюди прибула новосформована 34-а окрема важкобомбардувальна авіаційна ескадрилья спеціального призначення та розвідки погоди.

Починаючи з вересня 1957 року і до кінця 1962 року, на аеродромі Оленья почали періодично проводити повітряні ядерні випробування. Саме зі злітної смуги авіабази "Оленья" у жовтні 1962 року злетів літак Ту-95В, який ніс термоядерну бомбу потужністю 57 мегатонн.

Зараз аеродром Оленья та авіагрупа на ньому є структурним підрозділом 6950-ї АвБ (місто Енгельс).

Нагадаємо, в російському місті Енгельс вночі 26 грудня пролунали вибухи. Український ударний безпілотник атакував стратегічну авіабазу із бомбардувальниками, які ЗС РФ використовують для нападу на нашу країну.

ЗМІ також писали, що внаслідок удару по авіабазі в Енгельсі було пошкоджено 5 бомбардувальників у Ту-95МС. За інформацією журналіста Володимира Золкіна, після "прильоту" загинуло 17 військових, а 26 отримали поранення.