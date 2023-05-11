Понад 1000 ракет та мільйон снарядів: у ЄС розповіли про нову військову допомогу Україні (фото)

За словами голови євродипломатії Жозепа Борреля, Київ не виграє великої війни без допомоги Заходу. Росія може перемогти та перетворити Україну на другу Білорусь, заявив він.

Євросоюз підготує для Збройних сил України мільйон снарядів калібра 155 мм та понад 1000 ракет. Про це сказав 11 травня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на євросаміті із захисту та безпеки.

"Ми підготуємо мільйон снарядів калібру 155 мм і понад 1000 ракет для України", — заявив він.

Окрім цього, у країнах Євросоюзу пройшли навчання 17 тисяч українських солдатів, а до кінця року планується навчити до 30 тисяч людей.

"Зараз оборона має найвищий пріоритет, адже ми зіткнулися з війною. Тому важливо, щоб оборонна сторона нашої зовнішньої політики набувала дедалі більшого значення", — додав він.

Оборона має найвищий пріоритет, вважає Жозеп Боррель

Допомога Україні від Заходу: скільки грошей витратив Євросоюз?

Країни та організації Євросоюзу надали Києву сумарну допомогу на 16 мільярдів євро, перший транш становив 500 мільйонів євро, підрахував Боррель.

"Разом країни та організації ЄС надали допомоги на 16 мільярдів євро, і це не кінець", — сказав він.

Голова євродипломатії додав, що без військової допомоги Заходу Україна перестане існувати як незалежна держава.

"Росія виграє війну, окупує Київ і перетворить Україну на другу Білорусь. Україна перестане існувати, а російські війська підійдуть до польського кордону, наша безпека зменшиться. Ось що станеться", — заявив дипломат.

Європейські країни планують у найближчі три роки витратити близько 70 мільярдів євро на зміцнення оборони, сказав голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо, що про надання Україні мільйона артснарядів говорив 9 травня президент Володимир Зеленський. Боєприпаси мають опинитися на фронті якнайшвидше, наголосив голова євродипломатії.

Фокус 3 травня писав про погодження механізму закупівель снарядів для ЗСУ. Європейські посли погодилися виділити 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів.