"Бєлгород і Брянськ – наступні": Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ вже йде (аудіо)

Українські військові заходять у фланги на Бахмутському напрямку. За словами голови ПВК "Вагнер", наступною зупинкою буде Запорізька область та території Росії.

Контрнаступ ЗСУ йде повним ходом і на Бахмутському напрямку ситуація для російських загарбників погіршується. Таку оцінку дав голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, коментар опублікувала 11 травня у Telegram його пресслужба.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС 11 травня сказав, що ВСУ потрібно більше часу для початку контрнаступу, оскільки військові чекають обіцяної допомоги Заходу. Армія України чекає і на бронетехніку, яка надходить партіями.

Заяви Зеленського про неквапливість ЗСУ йти у контрнаступ глава "вагнерівців" назвав лукавими.

Підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку заходять у фланги, зазначив Пригожин

"Контрнаступ йде повним ходом. На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ заходять у фланги. На жаль, у частині місць це успішно у них виходить", — заявив Пригожин.

Російські найманці, за його словами, продовжують "йти в Бахмут, щоб його повністю зачинити".

"План ЗСУ у дії. Ми захлопуємо їх, вони захлопують нас. Їм треба спочатку розібратися з Бахмутським напрямом та ПВК "Вагнер", закінчити цю історію і на піднесеному бойовому настрої йти на Запоріжжя, Брянську та Бєлгородську області. Тому наступ ЗСУ вже почався", — заявив Пригожин.

Усі українські частини, які пройшли підготовку до атак, отримали необхідне озброєння та техніку для завдання ударів по загарбниках, продовжив голова ПВК.

"Танки вже повністю задіяні. А після того, як вони розімнуть м'язи, далі підуть на північний та південний напрямок", — заявив він.

Пригожин знову поскаржився, що "вагнерівці" змушені воювати в умовах снарядного голоду, адже Міноборони РФ не виконало обіцянки щодо постачання боєприпасів.

Нагадаємо, що Пентагон з нетерпінням чекає майбутнього контрнаступу ЗСУ. За словами речника Об'єднаного комітету начальників штабів США, полковника Дейва Батлера, американці підтримують і дуже довіряють українцям.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 10 травня говорив, що Захід підготував ЗСУ до контрнаступу ЗСУ, але не можна недооцінювати можливості військових Росії.

Українській армії надали 600 видів західного озброєння, сказав 11 травня спікер Командування армії США в Європі та Африці, полковник Мартін О'Доннелл.