Ділки з Полтавської області постачали обладнання в РФ для виробництва С-300, — СБУ

Серед замовників були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об'єктах російського військово-морського флоту.

На Полтавщині викрили ділків, які постачали до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300. Про це повідомляє СБУ сьогодні, 11 травня.

До організації поставок причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, який володіє бізнесом біля Росії. Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, що використовувалася підприємствами військово-промислового комплексу РФ.

Зокрема, серед "замовників" товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об'єктах військово-морського флоту Росії.

"Також ділки контактували з московським підприємством "НВП Торій", яке виробляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400", — пише СБУ.

У ході обшуків було виявлено:

документи на місці злочину;

печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території Росії;

бойові запаси до автомата Калашнікова.

Внаслідок комплексних заходів СБУ запобігла вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.

Зазначається, що для реалізації угоди ділки відправляли продукцію спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти вона переправлялася на адресу підконтрольної комерційної структури Росії.

24 березня стало відомо, що українське підприємство "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва продавало авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117 іранським військово-промисловим підприємствам, які перебувають під санкціями США та ЄС.

23 жовтня СБУ повідомила про затримання екс-президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Йому оголосили про підозру у пособництві Росії та колабораційної діяльності. За даними правоохоронців, "Мотор Січ" передавала до Росії обладнання, яке окупанти використовували для ремонту бойових гелікоптерів.