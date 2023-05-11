Греція підписала контракт на модернізацію ракет Storm Shadow

В Грецьких військово-повітряних силах носіями Storm Shadow є винищувачі Mirage 2000 та Rafale.

Компанія MBDA уклала контракт з ВПС Греції щодо модернізації крилатих ракет Storm Shadow (також відома як SCALP). Про це повідомляє Army Recognition.

Контракт передбачає закупівлю технічного обслуговування ракети та продовження терміну експлуатації. У MBDA при цьому заявили, що для них контракт має особливе значення, бо 55 років тому був підписаний перший контракт з Грецією.

"З того часу наша відданість справі ніколи не слабшала, і ми дуже пишаємося цим додатковим виявом довіри з боку ВПС Греції до MBDA щодо модернізації цих ракет SCALP через закінчення їхнього терміну служби", — заявив гендиректор MBDA Ерік Беранже.

Нині ракетами SCALP оснащуються грецькі винищувачі Mirage 2000-5 та Rafale. Ракети, що підлягають модернізації є частиною оригінального пакета озброєння для обидвох літаків. Роботи полягатимуть в продовження терміну придатності боєприпасів.

Storm Shadow — це крилата ракета повітряного базування великої дальності, призначеною для завдавання високоточних ударів по важливих цілях. Розроблена спільно Францією і Великою Британією. Особливо ефективною ракета є для знищення інфраструктурних цілей ворога, засобів звʼязку та укріплених бункерів.

Нагадаємо, 11 травня міністр оборони Великобританії підтвердив постачання Києву ракет Storm Shadow.

У Кремлі на постачання далекобійних ракет відреагували негативно. Окупанти шукатимуть, чим можна відповісти ЗСУ.