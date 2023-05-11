"Захід ростив їх для конфлікту з Росією": Медведчук цинічно висловився про українців
За словами колишнього нардепа Медведчука, українці надто агресивні для Європи. Захід начебто нав'язав їм комплекс жертви.
Колишній народний депутат України Віктор Медведчук заявив, що "сучасну українську ментальність вирощували в американських пробірках". Він додав, що Захід "вирощував" українців у своїх цілях. Слова колишнього парламентаря наводять росЗМІ.
"Політичні українці – психологічна зброя проти Росії, і більше вони не здатні", — вважає політик.
На його думку, у радянське життя українці повернутися не можуть, а для Європи надто агресивні.
Колаборант заявив, що українському народу нав'язували комплекс жертви, яка "має помститися навіть ціною свого життя".
"Захід "вирощував" їх для конфлікту з Росією — більше ні для чого", — упевнений Медведчук.
Нагадаємо, що 17 квітня колишній народний депутат Віктор Медведчук заявив, що одночасно із виникненням незалежної України "відродився нацизм". Владу країни він звинуватив у геноциді російськомовного населення Сході.
Крім того, 17 квітня колишні партійці ОПЗЖ розповіли журналістам, що Віктор Медведчук до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ закликав деяких колег виїхати з країни. Причини він не озвучував.